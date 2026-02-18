Mr.Childrenが2⽉21⽇、22枚⽬のオリジナルアルバム『産声』収録曲から新曲「Saturday」を先行配信することが発表となった。また、同⽇19:00には同新曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。

さらに、4⽉4⽇の千葉・ららアリーナ東京ベイを⽪切りに11⽉22⽇の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演をまわる全国ツアータイトルが、＜Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”＞に決定した。

■全国ツアー＜Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”＞

04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ

04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ

04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール

04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール

05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月30日(土) 大阪・大阪城ホール

05月31日(日) 大阪・大阪城ホール

06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

10月03日(土) 福井・サンドーム福井

10月04日(日) 福井・サンドーム福井

10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月31日(土) 東京・有明アリーナ

11月01日(日) 東京・有明アリーナ

11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ

11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ

11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

特設サイト：http://tour.mrchildren.jp

■ニューアルバム『産声』

2026年3月25日発売

予約リンク：https://tf.lnk.to/mc81201

【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)

・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚

【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)

・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚

▼CD収録内容：全形態共通

01.キングスネークの憂鬱

02.Again

03.Saturday

04.ウスバカゲロウ

05.Glastonbury

06.禁断の実

07.平熱

08.空也上人

09.Stupid hero

10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる

11.産声

12.Umbrella

13.家族

All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai

Produced by Mr.Children ●ショップ先着購入特典

・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード

・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー

・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー

・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ

・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル

・全国CDショップ：「産声」ステッカー

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/

■デジタルリリース「Again」

2026年1月19日(月)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/Again_stdl

※TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌