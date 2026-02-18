GLIM SPANKYが、2月24日24時45分よりFODにて独占配信されるFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』の主題歌「春色ベイビーブルー」を、2月25日に先行配信することを発表した。

このデジタルリリースに関しては、FM長野『MAGIC HOUR』内の「GLIM SPANKY RADIO Gloaming Nation」にて、メンバーより発表され、「春色ベイビーブルー」のフル音源を先行解禁している。さらに、歌ネットにて「春色ベイビーブルー」の歌詞も先行公開された。

FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマで、主演を務めるのは、飯島直子だ。

©フジテレビ

◆ ◆ ◆

◾️松尾レミ コメント

春にはピンクや淡い暖色カラーのイメージがありますが、それと同時に、優しいベイビーブルーを感じます。春の儚さと寂しさを、優しく包む晴れやかな空のイメージ。そんな風の中を駆け抜けるような曲ができました。これを作っている時、デビューしたばかりの頃の感覚を思い出しました。まだまだ何だってできるぞーっていう気持ちを込めて、年齢関係なく届けたい青春な一曲です！

◆ ◆ ◆

◾️亀本寛貴 コメント

自分はまだそんな老け込む年でもないし若々しいフレッシュで元気な曲を作ってもいいよなぁと思い立ったところからこの曲の制作がスタートしたのですが、昔のように思うがままに勢いでという風にはなかなかうまく行かず、何度も試行錯誤の結果生まれたました。積み上げてきた経験や技術も含めた今の自分達ならではの思いっきりの良さが出たと思っています。そんな曲なので今回「こないだおばさんって言われたよ」のお話を頂いた時は本当にピッタリの作品に巡り会えたと感じてとても嬉しかったです。是非ドラマと共に多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

また、先行デジタルリリースを記念したインスタライブ配信も決定した。2月25日21時からGLIM SPANKY公式Instagramにて配信され、アコースティックセットでの生演奏も予定しているとのこと。

さらに、3月25日に発売するアルバム『Éclore』店舗別購入特典デザイン公開もされた。アルバム『Éclore』の収録曲は、「BYD SEALION 7」CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」、FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌「春色ベイビーブルー」を含む、全10曲を収録している。初回限定盤のBlu-rayには、全国7都市ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”＞から、2025年6月27日大阪府・味園ユニバース閉店前ラストとなったワンマンライブ映像を全曲収録。

そして、ニューアルバム『Éclore』のリリースを記念し、全国ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞の開催も決定している。2026年6月から2026年8月にかけて全国16都市をまわり、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終公演を迎える。

■アルバム『Éclore』（読み：エクロール）

2026年3月25日（水）発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR 通常盤 ◆先行配信「春色ベイビーブルー」

2月25日（水）先行デジタルリリース

配信：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/388076/

※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌 ○初回限定盤（CD＋Blu-ray）

TYCT-69382 8,250円（税込）

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P ○通常盤（CD）

TYCT-60261 3,630円（税込）

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P ▼CD収録内容 収録内容は全形態共通

第六感

大天使

春色ベイビーブルー ※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌

あたらしい物語

麗らかな国

衝動 ※「BYD SEALION 7」CMタイアップ曲

わたしはあなた

FLY HIGH

カメラ アイロニー ※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

エクロール ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ ＜全形態共通CD封入特典＞

「Éclore」の初回限定盤、通常盤（初回プレス分のみ）にスペシャル企画の「応募QRコード付きフォトカード」を封入 ＜スペシャル企画＞

3月25日発売ニューアルバム「Éclore」をご購入いただいたお客様を対象に特別な企画が決定いたしました。必ず事前に応募方法、注意事項をご確認の上お申し込みください。皆様のご応募お待ちしております！

※本企画は、参加ご希望の会場のライブチケットが必要です。チケットをお持ちでないお客様の参加はできませんのでご注意ください。 ・企画概要

「Éclore」応募スペシャル企画

「Éclore Tour 2026」チケットCD先行予約

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2026-02-06/ ＜店舗別CD購入特典＞

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/ ※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

◾️＜Éclore Tour 2026＞ 2026年

6月14日（日）横浜ベイホール

6月19日（金）神戸チキンジョージ

6月21日（日）岡山YEBISU YA PRO

7月03日（金）札幌PENNY LANE24

7月05日（日）仙台GIGS ＜全席指定＞

7月10日（金）福岡DRUM LOGOS

7月11日（土）熊本B.9 V1

7月18日（土）郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日（月・祝）長野市芸術館 メインホール ＜全席指定＞

7月31日（金）新潟LOTS

8月02日（日）金沢EIGHT HALL

8月09日（日）広島CLUB QUATTRO

8月11日（火・祝）高松DIME

8月14日（金）名古屋市公会堂 大ホール ＜全席指定＞

8月20日（木）NHK大阪ホール ＜全席指定＞

8月27日（木）LINE CUBE SHIBUYA ＜全席指定＞ 詳細：https://www.glimspanky.com/

◾️タイアップ／ドラマ『こないだおばさんって言われたよ』 ©フジテレビ ▼配信・放送

・配信：FODにて２月24日（火）24時45分より1話（無料）・2話配信開始

以降毎週火曜日20時 最新話配信

・放送：2月24日（火）24時45分〜25時15分 1話地上波版を限定放送（関東ローカル）

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。 ▼スタッフ＆キャスト

・出演：飯島直子

堀内敬子／Mummy-D／中田クルミ／のせりん

六角慎司／上野勇希／高田純次／梅沢昌代 他 ・主題歌：GLIM SPANKY「春色ベイビーブルー」（ユニバーサル ミュージック）

作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴 ・スタッフ：脚本：岸本鮎佳

・監督：清水康彦（イースト・フィルム）／大内田龍馬（イースト・フィルム）

・プロデューサー：鹿内 植／小林有衣子（イースト・フィルム）

・制作プロダクション：イースト・フィルム

・制作著作：フジテレビ ▼公式Info

配信ページ：https://fod.fujitv.co.jp/title/013i

オフィシャルページ：https://www.fujitv.co.jp/drama_konaoba/ ▼マンガ概要

タイトル：ネコのドーナツ屋さん〜ドラマ「こないだおばさんって言われたよ」〜

作者：あやあこ／FOD

価格：無料