º´Æ£µ±ÌÀ¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹ç½É¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÎ¸³
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢£×£Â£Ã¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÆóÈô¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥ê¥º¥à¤Ç½ÐÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢½éµå¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï£³£°ÉÃ¤È½½Ê¬¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Î£²ÅÙ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÅêµå´Ö³Ö¤ÎÊý¤¬Ã»¤¤¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£