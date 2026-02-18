「カジュアル苦手」でもイケる！【UNIQLO：C】大人がシャレる♡「きれいめ優秀パーカ」

カジュアルな服が似合わない……。そんな大人女性におすすめしたいのが、おしゃれさんが愛用しているきれいめパーカ。今回は@ma_anmiさんが「優秀、きれいめスウェット」と太鼓判を押している【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】のパーカをご紹介します。カジュアルが苦手な人でも着やすいアイテムなので、ぜひコーデに取り入れてみて。

きれい見えが狙えるハリのある素材感

【ユニクロ】「スウェットオーバーサイズフルジップパーカ」\4,990（税込）

シンプルなデザインで着まわしやすいジップパーカ。公式サイトによると、表は「適度なハリがあり、しなやか」、裏は「滑りがあり着心地が良い」とのこと。立体的なフードがアクセントになり、後ろ姿もおしゃれに決まるかも。フードの紐がないので、カジュアルさが控えめなのもポイントです。ベーシックカラーが揃う全4色展開。

ジャケットを羽織って大人ムードにシフト

こちらはグレーを着用したコーデ。@ma_anmiさんによると「カジュアルになりすぎちゃうかなぁと心配していたけど全然大丈夫でした」とのことで、カジュアルが苦手な大人女性も着やすそうです。同色のスウェットパンツを合わせても、ジャケットやきれいめの小物を取り入れれば、上品に仕上がります。

