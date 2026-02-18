◆練習試合 広島２―４ロッテ（１８日・コザ）

広島・新井貴浩監督が１８日、計５失策に苦言を呈した。２回にドラフト３位・勝田（近大）が二塁守備で打球をファンブルし、そこからミスが連鎖した。３回に辰見が遊ゴロをはじき、二盗阻止を試みた捕手・坂倉の悪送球でピンチを広げ、失点につながった。８回には三塁・佐々木がゴロを捕球できず、９会には一塁・渡辺の捕球ミスもあった。

一方で"１２球団ルーキー１号"を放った１位・平川（仙台大）の一発には「並の新人じゃない」と絶賛。また、この日まで対外試合３戦連続で２年目・佐々木を４番で起用。シーズンでも「ないことはない」と期待を込め、若ゴイのハイレベルな競争を歓迎した。

新井監督の試合後の主な一問一答は以下。

―昨年と比べて競争のレベルが高い

「昨年まで１軍を経験した若い選手と、新しく加入したルーキーたちが、本当にいい競争をしてくれているなと思っています」

―平川選手が１号

「打った瞬間でしたね。いいホームランでしたし、彼に関しては、そこまで驚きはないです。これぐらいはやると思っていたので」

―選手たちのアピールをどのように感じているか

「まだ始まったばっかり。これから本格的な競争になってくると思いますので、みんないい競争をしてもらいたいです」

―守備で５失策があった

「全部内野でしょう？ そこは（小窪）内野守備走塁コーチに言っておきます。きつく」

―平川選手はキャンプ終盤でも安定して成績を残している

「もちろん。初めてのキャンプだし、ずっと出ずっぱりだから疲れていると思うけど、疲れた中でもああいう自分のパフォーマンスが出せるところはやっぱり、並の新人じゃない。そういうところだとも思います」

―佐々木選手は４番での出場が続いている

「何も決まっていないけど（シーズンでの４番も）ないっていうことはないよね。ただ、今は４番目に置いているだけという意味合いの方が強いかな」