フジパン「ネオバターロール」シリーズの変化に「ええーー!!」「衝撃」 『ネオフランスロール レーズン』新登場、一方で3商品が販売終了
フジパンは、「ネオバターロール」シリーズの新商品『ネオフランスロール レーズン』を2月1日に発売した。また、『ネオ米粉ロール』と『ネオフランスロール』をリニューアルした。
【画像】ネオバターロールシリーズ 3商品が販売終了…切ない別れの様子
「ネオバターロール」は、ふんわり焼き上げたロールパンに風味豊かなマーガリンを入れた、発売29年目を迎えるロングセラー商品。新商品の『ネオフランスロール レーズン』は、香ばしいソフトフランス生地に、シリーズの人気ナンバーワン『ネオレーズンバターロール』と同じレーズンを入れた。
『ネオ米粉ロール』は、もちもち・しっとりとした食感とほんのりとした甘味を引き出した。『ネオフランスロール』は、香ばしい小麦の風味をアップし、ソフトフランスパンらしい食感に仕上げた。
一方、同社公式Xでは、『ネオ豆乳ロール』『ネオ全粒粉ロール』『ネオライ麦ロール』を順次販売終了すると発表。「道は違っても、これからもずっと仲間だよ」と出会いと別れを描き、「ええーー!!」「衝撃」「立ち直れない…」など、反響を集めている。
