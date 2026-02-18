朝比奈彩、“これしか使えない”時短＆カバーを叶えるスティックファンデ「どこにくすみいきました？」

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のカバンの中身｜What's in my BAG？』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれました！中には愛用コスメを紹介してくれた場面も。

■ベースメイク

動画内に登場したのはこちら！

DIOR/ディオールスキン フォーエヴァー スキン パーフェクト スティック 1.5N 税込7,370円（公式サイトより）

まるでフィルターをかけたような肌に仕上げてくれる、うるおい感も叶えるスティックファンデーション！

朝比奈さんはこちらを紹介しながら「時間がないので」「バーっと顔に塗って」と子育てに仕事にと忙しい毎日の時短メイクになっていると紹介。

その仕上がりについて「スポンジでパッと広げたら、どこにくすみいきました？どこに肌荒れいきました？」と簡単なのにカバー力があると評価。

続けて「ヘアメイクさんが使ってて、こんなに楽なんだったら」「もうこれしか使えなくなって」とお仕事で出会ったのがきっかけでお気に入りコスメに出会った様子を語っていました！

■動画もチェック

動画内では、コスメ以外にも様々な持ち歩きアイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。