姶良市で、一風変わった小学生のバスケットボール大会が開かれました。その名も「監督がベンチに座らない大会」です。いつもそばにいる監督がいない中、子どもたちはどんな成長を見せたのでしょうか？



県内のミニバスケットボールチーム、男女それぞれ6チームずつ、計約180人が参加した大会。その名も「監督がベンチに座らないバスケットボール大会」です。





(日本スポーツコーチング協会 田原直弥さん)「規律の中で、どれだけ自分たちが学んできたことを発揮できるのか？また、どれだけ新しいことに自ら挑戦していくのか？そこを楽しみに指導者の皆さんと見ていきたい」女子の第1試合は、「花野」対「LANI」。試合前、エブリーのカメラがLANIのベンチを覗くと、スターティングメンバーを誰にするのか、どんな戦術でいくのか？すべて子どもたちが話し合って決めていました。ベンチに座るのは控え選手と記録をつける保護者だけ。監督は本部席の後ろから、静かに子どもたちを見守ります。ハーフタイムも意見を出し合い、交代や次の作戦を決めていきます。考えて試合を進める子どもたち。自分たちの変化を感じていました。(選手)「みんなでいろんなことを考えて、指示したりして、責任感やチームの連帯感を感じてとても楽しかった。コーチがいなくてもしっかりできたと思います」離れたところから見ていた監督も子どもたちの成長を感じていました。(LANIバスケットボールクラブ 佐藤光徳監督)「自分のプレーもしながら、他のプレー、チームのゴールも一生懸命探している。いい顔で、顔を上げてプレーしていたから良かった」試合の後もこの大会ならではの仕掛けがあります。フェアプレーやチームを良くする声掛けなど、競技力以外で輝いた選手にMVPとして金メダルが贈られます。LANIから選ばれたのは、仲間をさりげなく支え続けた選手でした。(MVP賞を選出した広木ミニバスケットボールスポーツクラブ・佐藤嶽大監督)「（ベンチに戻る選手の）腰に手を当てて頑張れと言っている姿が印象的。ベンチに戻ってきた選手をうちわで迎え入れて、率先して動いていたのがすごくよかった」(日本スポーツコーチング協会 田原直弥さん)「（選手が）中学生、高校生、大人になったとき、どれだけ活躍できるかが重要なこと。前もって確認できる機会として、監督がベンチに座らなかったら自ら考えてここまでできるようになってきたねと定点観察ができる機会なればいい」「監督がいない」という特別な環境の中で子どもたちは「自ら考える力」、そして「仲間と助け合う力」を育み確かな成長へとつなげているようでした。