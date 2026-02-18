特別国会が18日に召集され、8日の衆議院選挙で当選した県内関係の議員も登院しました。



18日午前9時、県選出の衆議院議員で最初に姿を見せたのは新潟1区で初当選した内山航議員です。



■自民・内山航衆院議員

「やっぱり緊張感がありますし、しっかり仕事をしなきゃいけないなという使命感です。右も左も分からないというのが率直なところです。皆さんの期待を裏切らないように真摯(しんし)に活動していきたいなと思います。」





一方、新潟1区で敗れ比例で復活を果たした中道改革連合の西村智奈美議員は－



■中道・8期目 西村智奈美衆院議員

「一議席の重みというのは、非常にやはり重いと思っています。私自身にその任が与えられたということですので、制度上のこととはいえ与えられたということです。しっかりとその負託に応えるように頑張りたいと思っています。」





新潟5区の自民党・高鳥修一議員は、返り咲きを果たして国会に戻ってきました。



■自民・6期目 高鳥修一衆院議員

「戻ってきたというか、戻していただいたということですね。大変ありがたいと思っています。地元の代表として、国からどれだけ支援が引き出せるかが、まず第一の私の仕事だと思っています。皆さんの負託に応えるべく、全力で仕事をしてまいります。」





新潟4区の自民党・鷲尾英一郎議員も1年4カ月ぶりの国政復帰です。



■自民・7期目 鷲尾英一郎衆院議員

「ようやく戻ってこれたなという実感ですね。高市総理がおっしゃったような予算の編成のあり方を含めて大転換をしていくということですので、そういった議論にしっかりと関わっていきたいと思います。」





県内小選挙区で全敗した中道改革連合。比例復活した菊田真紀子議員は国会に臨む姿勢を語ります。



■中道・9期目 菊田真紀子衆院議員

「見渡す限り3分の2以上が自民党、そして与党の議席。数の力で何でもやれるという状況がそろったわけですね。そうさせないために、やはり熟議と公開、みんなの納得と共感を得られる国会論戦、これをしっかり確立できるように努力していきたいと思っています。」



与党が圧倒的多数を占める衆議院で、どのような議論が交わされるのか。

県関係議員の動向にも注目です。