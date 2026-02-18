メインアリーナとサブアリーナをつり屋根でつなぎ桜島が見える造り。そんな体育館ができることになりそうです。県政の長年の懸案だった新しい総合体育館の整備事業。18日、設計の事業者が決まりました。



県が鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地に計画する新しい総合体育館、スポーツコンベンションセンター。





候補地も次々と変わり、資材や建設費の高騰で入札が不調に終わるなど紆余曲折を経てきましたが、2月14日、ようやく設計業務に応募した5者による公開プレゼンテーションが行われました。「梓設計・SUEP・東条設計」の共同企業体が提案したテーマは「おおらかな屋根がみんなを受け入れいつも賑わうまちの屋内広場」。（梓設計・SUEP・東条設計共同企業体）「今回最重要視した町から連続するマイアミ通りからの景観。桜島の風景がしっかり見える形態を模索した」メインアリーナとサブアリーナをつり屋根でつなぎ、真ん中が下がることでマイアミ通りからの桜島の眺望を確保するというものです。まちとうみをつなぐ屋内広場も設け、新たなにぎわいを生み出すとしています。15日に開かれた審査会で、この案が最優秀提案の候補に選ばれ、18日、県が正式決定しました。決定の理由として「のびやかで魅力的な外観のデザインで 鹿児島のシンボル的な建物となることが期待できる。つり屋根の工夫で桜島の眺望への配慮がなされている」としています。（塩田知事）「今後、この事業者においてしっかりとその技術力、デザイン力等を生かして、この基本構想にあるスポーツコンベンションセンターの実現に向け、より良いものを設計をしていただけるということを期待しております。建設費をいかに削減するかというようなことも含めて図りながら検討していきたいと思っております」県は3月中に契約を結ぶとしています。契約の限度額は約8億6000万円です。