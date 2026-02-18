石川県白山市にある化学メーカー、DIC北陸工場で敷地内の地下水から国の指針値の2000倍近くの有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題。

敷地内で行われていた製品の試験過程で地下水に混入した可能性が指摘されています。

記者リポート「湊町の呉竹水荘に来ています。近くの人は毎日のように汲みに来るということですが、現在は利用中止となっています。」

こちらの井戸は過去に名水百選にも選ばれた「白山美川伏流水群」のひとつで、生活用水として使用する住民もいます。

住民「お茶やコーヒー飲むときここで汲んで、1回でペット4つくらい。おいしいよ、結構違う水道の水と。とても不便になる、こんなになるといつものんどるのに、急になくなって」

消火試験の際、化合物が土壌に染み込み、地下水に混入した可能性

白山市湊町にあるDIC北陸工場で、敷地内の浅い地層を流れる地下水から確認されたのは、発がん性が指摘される有機フッ素化学物質の「PFAS」。

DICによると、「PFAS」の中でも泡消火薬剤の原料に使われる「PFOS」と、製造過程で副産物として発生する「PFOA」が扱われていて、2025年9月まで行われていた消火試験の際、化合物が土壌に染み込み、地下水に混入した可能性が高いということです。

白山市は井戸の利用状況について、18日午後1時の時点で井戸水を生活用水として使用している家は湊町で32軒、飲み水として使用しているのはそのうち20軒あるとしています。

DIC北陸工場でPFASを扱う部署で働いていた人にも話を聞くことができました。

DICの元従業員「何十年も前から血液検査を受けてる。普通の人より血液にフッ素が入っている。漏れた箇所から調べてそこの土壌いいのにしてもらわんと」

専門家「指針値の2000倍は工場での地下水なのでそこでシャットアウトすることが大事」

今回検出された有機フッ素化合物。

環境や健康への影響の懸念から製造・使用が禁止されましたが、専門家は人体への影響は限定的と説明します。

金沢大学理工研究域物質化学系・長谷川浩教授「あきらかに人体に影響があるという事はまだわかっていない」「すぐさまその水を飲んだからガンになるというものではなくその水を取り続けるとガンになる可能性がありますよ、というレベルで設定されている。（国の指針値）50を超えたからといってすぐに病気になるという話ではないということはご理解いただければ安心できる」

長谷川教授は国の指針値の2000倍という数字についても必要以上に恐れることはないと指摘します。

金沢大学理工研究域物質化学系・長谷川浩教授「浅い所の地下水しか入っていなくて深い方にはいってない、周辺には出ていないそれが良かったこと。今現在見つかっている2000倍というのはDICの工場の中の地下水なのでそこでシャットアウトすることが大事。それが広がらないことの対策をまず立てること大事でそれができれば地域の人は安心だと思う」