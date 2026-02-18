2026年2月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
出先で財布を落としそう。気を抜かないようにして！
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
傷付きやすい日。口の悪い人の側には近寄らないのが安全かも。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
1人で頑張ると事態は悪化……。素直にSOSを出そう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
向こう見ずな行動で失敗する暗示。今日は動かずに運気回復を待って。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
仲間と話が盛り上がりそう。ただし周囲の目も気にして。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
時間的な余裕を持つ心掛けを。穏やかな1日になるはず。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
神経がピリピリしそう。深呼吸をして心を落ち着かせて。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
コミュニケーション運が良好。友達を誘って小旅行なども◎。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲を説得するチャンス。攻めるより穏やかな口調を意識しよう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
とびきり楽しい日。誘われたイベントにはぜひ参加して。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
普段より華やかな服装を。周囲から見直される暗示あり。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ポジティブ思考が正解。失敗は成功のもとと開き直ろう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)