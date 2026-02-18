2月8日に行われた衆議院選挙を受けて、特別国会が18日、招集されました。第2次高市内閣がスタートする中、初当選を含め、石川県関係6人の議員も登院し、国政への決意を新たにしました。

石川初の「参政党」衆院議員

18日午前9時ごろ、川裕一郎衆院議員は参政党の議員らとともに党のカラー、オレンジ色のネクタイを身に着け、国会の門をくぐりました。

川氏は石川1区で敗れるも、比例復活で初当選を果たし、石川県内で初めての参政党の国会議員となりました。

◇川裕一郎議員…「身の引き締まる思いの一言。能登半島地震の復興と拉致問題の解決、動物の殺処分を全国でゼロにする、この3つは自分自身の中でやりたいと思っている」

新人議員として国政での第一歩を踏み出した川氏。議員会館の部屋はまだ、がらんとした状態で棚は空っぽのまま。金沢市議会議員と石川県議会議員を経て、国政選挙2度目の挑戦で初当選、政治家としての新たなステージを迎えます。

◇川裕一郎衆院議員…「“サードステージ”的な感じで頑張っていきたい」

圧勝自民の3人は固い握手

今回の選挙では、高市総理の人気を追い風に自民党が圧勝。石川県内でも3つの選挙区で自民党の前職が議席を独占し、再び国会の場に戻ってきました。

◇石川1区・小森卓郎衆院議員…「日本経済が少しずつ良くなっていく状況の中で地域経済の活性化につながるようにしていきたいということと、能登の復興賑わいの回復というようなことをぜひ取り組んでいきたい」

◇石川2区・佐々木紀衆院議員…「党内においては、新人議員も66人当選されたということでもあるし、上下の人間関係というか、やっぱりそういったものを上手に回していく橋渡しの役、国会におけるつなぐ力も発揮していきたい」

◇石川3区・西田昭二衆院議員…「当選をしたんだなという実感に今浸っている。ただ、重い責任を担ったということで、本当に心機一転、しっかりと、もっと能登の復興のために力を尽くしていきたい」

「中道」の存在意義を示したい

石川3区での激戦に敗れ、比例で復活当選した、中道改革連合の近藤和也衆院議員は、自民一強となった衆議院で、中道の存在意義を示すと意気込みます。

◇中道改革連合・近藤和也衆院議員…「高市総理には3分の2におごることなく、運営していただきたいと思いますし、私たちも野党第一党としての存在意義をしっかりと自覚をして、この地に足つけた活動をしていきたいと思っている」

「2倍、3倍働く」決意

石川1区で敗れ、比例で復活した国民民主党の小竹凱衆院議員は、2期目に向け決意を新たにしました。

◇小竹凱衆院議員…「私が1回目に当選させていただいた衆議院の形と大きく違いますから、いよいよ始まる。そして野党が小さくなった分、2倍、3倍働いて、しっかりと皆さんからいただいた期待の一票を形にしていく、そのことに尽きるかなと思う」

18日午後から行われた総理大臣の指名選挙では、自民党の高市総裁が選出され、第2次高市内閣がスタートしました。