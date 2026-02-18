「お顔デレデレ」WEST.小瀧望、頭にキスするイチャイチャショット公開！ 「すっかりお姉さんだ」
WEST.の小瀧望さんは2月17日、自身のInstagramを更新。イチャイチャする姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
ファンからは「最高すぎるおじこたきた〜！」「のぞおじめろい」「お顔デレデレで可愛い」「投げちゅー合戦愛しい」「大きくなっててびっくり！」「すっかりお姉さんだ」などの声が寄せられました。
【写真】WEST.小瀧望が頭にキス！
「最高すぎるおじこたきた〜！」小瀧さんは「姪と甥を愛でる時間」とつづり、7枚の写真を投稿。頭にキスしたり“高い高い”をしたりして、おいとめいをかわいがっています。また7枚目は「最後の写真は投げちゅー合戦」と説明。とても癒されたのではないでしょうか。
「パパになっちゃったかと思った」2025年1月20日の投稿でも、おいとめいとのツーショットを公開していた小瀧さん。ファンからは「パパになっちゃったかと思った」「望おじさん爆イケすぎる」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね
