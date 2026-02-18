イッセー尾形、20年前の市川準監督の言葉を告白「りえは天才だ」 本人は謙きょに返す「作品の魔法」
俳優のイッセー尾形（73）、宮沢りえ（52）が18日、都内で行われた映画『トニー滝谷 4Kリマスター版』（3月27日公開）公開記念舞台あいさつに登壇した。
本作は、村上春樹氏の短編小説を原作として市川準監督が2005年に映画化。このたび20周年を記念して、公開から21年の時を経て4Kリマスター化された。尾形がトニー滝谷と滝谷省三郎を1人2役、宮沢がトニーの妻・A子とその死後現れるB子を演じた。
舞台あいさつでは、当時の撮影を振り返ってトーク。思い出話に花が咲いた。「村上春樹さんの原作の力、市川準の力、我々共演者の力、ということでございましょう」と笑顔を見せた尾形は、当時の撮影の苦労を回顧。「撮影の仕方じたいが特殊なんですよ。レールにのってカメラがやってくるんですよ。カメラが近づいてくるとドキドキするんですよ。いいとこ見せようと思っちゃう」と苦笑い。
尾形は「今までオッケーだったんですよ。でも現場に入った途端にだめ、って」と市川監督は厳しかったとし、宮沢も「『いつものイッセーさん捨てて！』って言われてたのが衝撃的で」と明かした。また宮沢は「家で考えていったものは正直現場に行くとぜんぶいらないって言われて、ゼロにならないと監督はじめてくれないっていう印象です」と語った。
また本作でそれぞれ1人2役を演じたことについて、尾形は「僕は外見を変える演出が多かったんですけど、だから物理的に変えられるんですけど、りえさんのA子、B子は内面を変えなければいけない」とより大変だったと振り返りながら、当時のエピソードを「すごいんですよ」との前置きで披露。
とあるシーンでは、部屋の中で宮沢が撮影する間、ドアの外で尾形が待機。「（尾形は）ドアを閉めて、ずっとそこで待っていなければいけない。中で何が行われてるのかな…って、永遠に近いくらいの時間」とし、「そうしたら、準さんが『オッケー！』って、一発オッケー。『いやぁ、りえは天才だ』って」とシビアなはずの市川監督がこぼした言葉を明かした。
これに宮沢は「あのシーンはみんながこのシーンをどう成立させるのかって確かな答えのないまま、始まったものが、“作品の魔法”みたいなものに私がかかったんだなって思います」と謙きょな返しを見せていた。
MCは奥浜レイラが務めた。
