中学校の部活動が変化

生徒数が減り、 部活動の種類も減り、先生の負担が大きく…こうした背景で、中学校から地域クラブへの移行が進んでいます。

【写真を見る】「助かるばかり」中学校部活動を “移行” 6校合同で、NPO委託で、人材バンクで… 地域で守る「選ぶ・続ける選択肢」

2月13日、熊本県の玉名中学校の柔道場には、部活動に遅れて参加する生徒がいました。遅れる理由があります。

――中学校はどこ？

生徒たち「玉陵中学校です」「荒尾海陽中学校です」「岱明中学校です」「荒尾海陽中学校です」

違う中学校の生徒たちが集まっているのです。

部活動を続ける・選べる幸せ

玉名中学校を除けばメンバーが少なく柔道部がないため、玉名中学校を拠点にして6つの中学の生徒が集まって腕を磨いています。

玉陵中から参加の生徒「こういう環境があるから強くなれて、仲間もできるからとても良いと思う」

玉南中から参加の生徒「柔道ができないと思ったらそれより悲しいものはないので、ずっと続けてきた柔道を、違う中学校という形ですけれど、続けることができて幸せ」

生徒たちはほぼ毎日、自転車や列車で玉名中学に集まっています。

少子化の中で子ども達の選択肢が少なくならないよう、玉名市が去年4月から本格的に始めた取り組みです。

玉名中学校 柔道部顧問 山村好弘教諭「部活動がなかったら、柔道を辞めてしまう子がいる」

こうして、地域で「より良い形の部活動」が模索されています。

2月18日、九州各地の学校関係者や地域のスポーツクラブの担当者約120人が熊本に集まり、部活動に関するシンポジウムが開かれました。

そして今、中学校の部活動の運営主体を学校から民間クラブや団体に国が移行させている現状を確認しました。

熊本県教育庁 体育保健課 濱本昌宏課長「少子化、子どものニーズの多様化、教職員の働き方、負担軽減というような課題を解決するためには、この部活動の地域展開というのは非常に効果的ではないかと」

元顧問「助かることしかない」

1月30日、南関中学校は一部の部活動の運営をNPO法人に委託しました。

NPO法人A-lifeなんかん 俵孝太郎さん「大会の申し込みや選手の登録、毎月の練習計画表の作成をして保護者に共有している」

NPO法人に登録された外部コーチを派遣するほか、これまで教諭が担ってきた事務作業を担います。

俵さん「コーチと学校と話して、お互いの納得がいくところで練習表を作成している」

顧問をしていた教諭は、大幅な負担軽減につながっていると感じています。

南関中学校 バド・テニス部元顧問 江崎愛教諭「助かることしかない。生徒を強くさせたいと思えば自分の時間を割くしかなくて、部活をした後に本来の業務であるテスト作成とか教材研究をしないといけなかったから、心身の疲労は大きかった」

今年度、南関町で外部委託にかかった経費は約130万円。南関町は来年度から業務委託する部活動を増やす予定です。

「地域移行」の費用は？報酬は？

熊本市でも地域移行の取り組みが進んでいます。

熊本市の場合は「指導を希望する人が指導する」ことを前提に、部活動を残したまま、市がバックアップする形です。

そのために人材バンクという形で約1600人の指導者の確保を目指し、指導を希望する教職員や退職した教員、大学生などを登録し、適性を見て派遣します。

時給制の報酬があり、顧問が1時間1600円、副顧問が1000円です。

熊本市では地域連携の費用として年間6億5000万円が必要と試算されています。

熊本市はこれらの取り組みを段階的に進めていて、2027年度中に本格的な運用を始める予定です。