¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡È¿´ú¤òËÝ¤·¤¿Â¿¥±Ã«Î¼»á¤ËàÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯á¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¿·Ìò°÷¤¬ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤Î£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£Î¥ÅÞ¤·¤¿Â¿¥±Ã«Î¼Á°½°±¡µÄ°÷¤¬¸ÅÁã¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¸ß¤¤¤ËÈãÈ½¹çÀï¤·¤Ê¤¤àÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯á¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÎ±Ç¤¤·¤¿ÂçÀÐ»á¡¢¿·Ìò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿±üÅÄÉçÈþÂå¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»³ËÜ¥¸¥ç¡¼¥¸´´»öÄ¹¡¢°ËÀªºê¸¼£ÉûÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢½°±¡Áª¤Ç£±µÄÀÊ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·ÂÎÀ©È¯Â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëË¬Ìä¤òÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢½°±¡Áª¤Ç¸øÇ§¤µ¤ì¤º¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤¿Â¿¥±Ã«»á¤¬£Ø¤Ç»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤äÂçÀÐ»á¤é¼¹¹ÔÉô¤ò¡ÖÀ¯¼£¤Ï¶â¤â¤¦¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤³¤½ÃãÈÖ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£±£°£°Ëü°Ê¾å¤ÎºÐÈñ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿±üÅÄ»á¤Ï¡ÖºÐÈñ¤Ï¹ñ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¼«ÂÎ¤¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÀÐ»á¤ÏÂ¿¥±Ã«»á¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·ï¤Ç¤Ïµ®Êý¤ÏºòÌë¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç»ä¤òÂç±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÂ¿¥±Ã«¤µ¤ó¤ÏÈãÈ½Åª¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂ¿Ê¬¡¢Ê°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¿¤º¤é¤ËÈãÈ½¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÅÞ¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿½¤·¾å¤²¤ÆºÆÇ³¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÅÞ¤Î´ðÈ×¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¿¤º¤é¤ËÈãÈ½¤·¹ç¤¤¤ÏËÜ°Ì¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿Ê¸Ì®¤â¤³¤ÎÅÞ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÎÈ¿¾Ê²ÝÂê¤Ç½Ò¤Ù¤¿°Õ¿Þ°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÊÂ¿¥±Ã«»á¤¬¡Ë¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Â¿¥±Ã«»á¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£