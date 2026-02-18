1番人気に推されたマクリールだったが、直線では伸び切れずの3着までだった。スタートが決まらず後方からの競馬に。それでもジワジワと押し上げて先頭を射程圏に入れて直線を迎えたが、勝負どころの手応えでは劣勢に。それでもジリジリと伸びて、3着馬券圏内は確保。力あるところは見せた。

3着 マクリール

C.ルメール騎手

「ゲートの中でちょっとチャカチャカしたので、いつも通りスタートはあまり速くなかったです。後ろの方になりました。向こう正面でポジション上がってきましたけど、3コーナーから手応えはなかったです。前の馬と離れてしまいました。でも直線ではもう一度ジリジリと伸びてくれました。これから強くなると思います。重い馬場よりもうちょっと早い馬場の方がいいかもしれません。いい瞬発力がありますが、今日はちょっと走りにくい馬場で、そんなに加速してなかったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月18日、大井競馬場で行われた11R・雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のトリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のマクリール（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:54.0（良）。

雲取賞・リアライズグリントと坂井瑠星騎手 (C)Hiroki Homma

坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリントがゴール前の接戦を制して交流重賞初制覇を飾った。直線では2番人気のトリグラフヒルとの一騎打ちに。早め先頭から粘り込んだリアライズグリントがしぶとく先頭を守り、外から迫ったトリグラフヒルをクビ差凌いだ。

リアライズグリント 5戦2勝

（牡3・栗東・矢作芳人）

父：キタサンブラック

母：マドラスチェック

母父：Malibu Moon

馬主：今福洋介

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 リアライズグリント 坂井瑠星

2着 トリグラフヒル 松山弘平

3着 マクリール C.ルメール

4着 ケイツーリーブル 津村明秀

5着 ゼーロス 笹川翼

6着 アヤサンジョウタロ 野畑凌

7着 エンドレスソロウ 石川倭

8着 ロウリュ 吉原寛人

9着 デンテブリランテ 吉井章

10着 ジーティートレイン 和田譲治

11着 ナインフォルド 本田正重

12着 ポッドフェスタ 矢野貴之

13着 ロードレイジング 御神本訓史

14着 モコパンチ 秋元耕成

15着 プロローク 藤田凌

16着 ジャスティス 達城龍次