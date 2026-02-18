¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎàÂÇ¤ÁÀÚ¤êá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×
àÌäÂêÄóµ¯á¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óËÌµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¶â¥á¥À¥ë¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê£Ì£È¡Ë¶ä¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤¬²þ¤á¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤Î¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¼ê±þ¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥À¥á¤Ç¤â¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Ï´¶¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤«¤é³Æ¹ñ£´Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬¡¢£²¿Í¤¬£³²ó¤º¤ÄÈô¤Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï£±ÈÖ¼ê¤ËÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡¢£²ÈÖ¼ê¤Ë¾®ÎÓ¤ÇÎ×¤ß¡¢£²²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç£¶°Ì¡££³²óÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²¤¬Á´Áª¼êºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»ÃÄê£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤êÃÇÂ³Åª¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»î¹ç¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É£³²óÌÜ¤ÎÈôÌö¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´Á³£×ÇÕ¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¡£³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¶¥µ»¤Î·¿ÏÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç£²¿Í¤¬¡ÊÈô¤Ö¤Î¤¬¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é£´¿Í¤Ç£²ËÜ¤ä¤í¤¦¤è¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£