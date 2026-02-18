「オオカミくん」“きゃすたい”辻加純＆辻野太陸、“手書きメッセ入り”バレンタイン動画に「もらったら嬉しすぎる」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が2月17日、自身のTikTokを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸とのバレンタイン動画を披露した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、恋人に“手書きメッセ入り”チーズケーキ
辻は「バレンタインのきゃすたいです。ビジネスじゃないです。笑」とコメントし、夜の公園で辻野と仲良く過ごす姿を投稿。「ハッピーバレンタイン」と声をかけながら、手書きメッセージ入りの容器に入ったチーズケーキを手渡す様子を披露した。メッセージには「大好きだよ美味しく食べてねきゃすちゃんより」と記されており、辻野がそのチーズケーキを嬉しそうに味わう姿も映し出されている。終始笑顔で仲睦まじい様子が伝わる動画となっている。
この投稿に、ファンからは「きゃすたい尊すぎる」「夜の公園デートがエモい」「ビジネスじゃないの伝わりすぎて照れる」「幸せそうでこっちまでニヤける」「ほんとお似合い」「安定のラブラブでキュンとする」「メッセージ入りチーズケーキなんてもらったら嬉しすぎる」といった反響が寄せられている。
辻と辻野は、2024年8月にABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加し、“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。
たいりは、両手を上下に振る振り付けが特徴的な“カマキリダンス”でバズを引き起こした。先輩が管理する“モテない後輩”の名前で運用されているTikTokが話題で、全力で変顔をしながら踊るダンス動画などの飾らない姿が注目を集めている。2024年8月にはABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、恋人に“手書きメッセ入り”チーズケーキ
◆“きゃすたい”、バレンタインの仲良し動画が話題
辻は「バレンタインのきゃすたいです。ビジネスじゃないです。笑」とコメントし、夜の公園で辻野と仲良く過ごす姿を投稿。「ハッピーバレンタイン」と声をかけながら、手書きメッセージ入りの容器に入ったチーズケーキを手渡す様子を披露した。メッセージには「大好きだよ美味しく食べてねきゃすちゃんより」と記されており、辻野がそのチーズケーキを嬉しそうに味わう姿も映し出されている。終始笑顔で仲睦まじい様子が伝わる動画となっている。
◆“きゃすたい”のバレンタインに反響
この投稿に、ファンからは「きゃすたい尊すぎる」「夜の公園デートがエモい」「ビジネスじゃないの伝わりすぎて照れる」「幸せそうでこっちまでニヤける」「ほんとお似合い」「安定のラブラブでキュンとする」「メッセージ入りチーズケーキなんてもらったら嬉しすぎる」といった反響が寄せられている。
辻と辻野は、2024年8月にABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加し、“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。
◆辻加純プロフィール
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。
◆辻野太陸プロフィール
たいりは、両手を上下に振る振り付けが特徴的な“カマキリダンス”でバズを引き起こした。先輩が管理する“モテない後輩”の名前で運用されているTikTokが話題で、全力で変顔をしながら踊るダンス動画などの飾らない姿が注目を集めている。2024年8月にはABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】