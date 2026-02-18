＝LOVE瀧脇笙古、ノースリテニスウェアで圧巻美スタイル披露「最高のビジュアル」「天才」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が2月17日、自身のInstagramを更新。テニスウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】イコラブメンバー「天才」ノースリテニスウェア姿
瀧脇は「カレンダーブック！私は8月でテニスです！！みんなの予想が当たりすぎて…！」とつづり、グループのオフィシャルカレンダーブックで担当する月とシチュエーションを報告。紺色のノースリーブのテニスウェア姿で、テニスボールを手に微笑むショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「ノースリーブ似合いすぎ」「爽やかで可愛い」「テニスウェア天才」「8月が楽しみすぎる」「最高のビジュアル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブメンバー「天才」ノースリテニスウェア姿
◆＝LOVE瀧脇笙古、ノースリテニスウェア姿披露
瀧脇は「カレンダーブック！私は8月でテニスです！！みんなの予想が当たりすぎて…！」とつづり、グループのオフィシャルカレンダーブックで担当する月とシチュエーションを報告。紺色のノースリーブのテニスウェア姿で、テニスボールを手に微笑むショットを披露した。
◆＝LOVE瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「ノースリーブ似合いすぎ」「爽やかで可愛い」「テニスウェア天才」「8月が楽しみすぎる」「最高のビジュアル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】