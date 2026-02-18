キンタロー。、はるな愛風メイク公開「本気すぎる」「特徴捉えている」
【モデルプレス＝2026/02/18】お笑いタレントのキンタロー。が2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントのはるな愛のモノマネを披露し、話題となっている。
【写真】キンタロー。「本気すぎる」はるな愛のモノマネメイク
キンタロー。は「はるな愛です 真似るよね？？」とコメントし、はるな愛のモノマネメイクを施した姿を公開。赤い大きなリボンを頭につけ、ボリュームのある付けまつげやピンクのリップで仕上げた華やかなメイクに、デコルテラインが大きく開いた衣装を合わせ、ピースサインを決めた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「本気すぎる」「特徴捉えている」「赤リボン強い」「可愛すぎて笑った」「天才の仕事」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
