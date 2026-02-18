【From Editors】とびきりエモーショナルでハッピー！ RIIZEの魅力満載な撮影ビハインドストーリー

anan2484号のスペシャルエディション表紙を飾ったのは、2月21日から初の東京ドーム公演3daysを控える、K-POPボーイズグループ、RIIZEの皆さん。メモリアルなタイミングでanan初登場となる、スペシャルフォトシューティングの様子をお届けします！

今回は「ブラッククール」「カラフルストリートカジュアル」の2つのコーディネートで撮影。音楽性とともにファッション感度が高いビジュアルづくりも注目されているRIIZEなだけに、2つの異なるテーマもお手のもの！

撮影は、冬の晴れた空の下、スタジオのテラスにてカラフルストリートカジュアルルックからスタートしました。ダメージニットやビビッドなスタジャン、トラックパンツなどを用いたラフなセットアップなど、“練習後のひととき”を彷彿させるようなシチュエーション&コーディネートです。ユニットショットでは、ショウタロウさん&ウォンビンさん、ウンソクさん&ソンチャンさん、ソヒさん&アントンさんの組み合わせで撮影！

トップバッターはショウタロウさん&ウォンビンさん。「少し話をしながら」というこちらのオーダーには冬の寒い日も一気に春にしてしまいそうな、ショウタロウさんの笑顔とともに楽しげな一幕も。ウンソクさんとソンチャンさんは、ウンソクさんがソンチャンさんの肩に手を置いたり、ソファにドカッと座る（実は四次元&情熱あふれる）ふたりの大人っぽい雰囲気も必見です。そして末っ子組のソヒさん&アントンさんのカットでは、カラフルなコーディネートのふたりが何やら楽しげにトーク。アントンさんの肩にソヒさんが肘を置くやいなや、アントンさんが背伸びをして思わず破顔！ ３ユニットそれぞれ個性がたっぷり感じられる撮影となりました。

カジュアルハッピーな空気を感じられる集合カットも撮影！ 撮影中、快晴ということもあり、差し込む日差しに眩しそうなアントンさん。隣のソンチャンさんがそんな様子を見て、アントンさんの位置に立って眩しさを確認し、「眩しいね」と励ますよう笑いかける場面も。温かい関係性を垣間見る瞬間でした。整頓されていない、テラスの雑多な空間の中で、時に軽口をたたきながら楽しそうに撮影する姿はとっても自然。オフな雰囲気が伝わってくるはず。

1シーン目を終え、続いては、レザーやハーフパンツ、つけ襟など、ディテールを利かせたブラッククールなコーディネートで撮影。ソロカットは、翡翠のような幻想的なライティングとクリーンなホワイトバックの2パターンで撮影しました。翡翠ライティングで撮影された、2月18日からanan公式SNSで毎日公開される “動くソログラビアムービー”もお見逃しなく！

集合カットは、ずらりと横一列に並んだブラックバックのカリスマティックなシーンや、息の合ったフォーメーションが目を引くホワイトバックのシーンを撮影。ラストは、それぞれが選んだサングラスを着用し、等身大のチャーミングさを感じさせるカットで終了！ 「これどう？」とそれぞれ見せながら選ぶ姿が微笑ましかったです。

“青春のきらめき”を随所に感じさせるRIIZEのスペシャルグラビア、ぜひ誌面にてご堪能ください！（KY）

RIIZE

ライズ 2023年に韓国、2024年に日本デビュー。2025年には初のワールドツアーを成功させた。2月18日にニューシングル『All of You』をリリース。2月21日〜23日には、初の東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催。

オフィシャルサイト

RIIZE、満を持して『anan』スペシャルエディション表紙に登場！

Information

発売中の『anan』2484号でスペシャルエディション表紙を飾っているRIIZE。付録は全20種のカード。クールブラック&ストリートカジュアルルックを着用したグラビアは必見！ソロデジタル版ではソロカバー&スペシャルデザイングラビアでお届けしています。