セットアップは10本も所持！？【長濱ねる】が語る「デニム愛」についてネホハホ♡

甘くて品がよくて、Ray世代の女子が憧れる長濱ねるさんが、美しさを増してカムバック！今回は、普段から大好きだという「デニム」について魅力を語っていただきました。好きなファッションのスタイルや小物のあわせ方など、ねるさんの素顔が垣間見えるアンサーに注目です♡

春のムードが漂うスタイルにお着替えしたねるさんと、可憐なる世界へとおでかけしてみませんか？

甘くて品がよくて、まとうオーラまで全方位可愛い♡ 女のコなら誰もが憧れずにはいられない長濱ねるさんが、美しさを増してカムバック。

甘々デニム

「デニムは本当に大好きで普段からよく着ています。

ガーリーなアイテムをいい感じに中和してくれる万能アイテムだと思っているので、コーディネートがちょっと甘くなりすぎるときはデニムをあわせるようにしています。

あと、デニムのセットアップも着ます。本数的には10本くらい持っていて、ちょっとキレイめな濃い色のデニムや刺しゅう、ダメージデザインまでいろいろ。

お気に入りは、俳優の板谷由夏さんがプロデュースされているブランド、SINMEで買ったデニムです。『ねる、デニムは育てるんだよ』と教えてもらったので、いっぱいはいて、自分のシワをつけたり、色落ちを楽しんだりしています。

デニムってたくさんはけばはくほど自分の体になじんでいくんですよね！だから今は、自分好みの形になるように長く育てているところです。

デニムにあわせるものとして好きなのが、やっぱりレース。私はガーリーなアイテムがけっこう好きなので、レースを身につけると気分が上がります♡

メインで着るというよりは、靴下とか小物でさりげなく取り入れることが多くて、それだけでもテンションが上がりますね。

5〜6年前に古着屋さんでひと目ぼれして買った、ものすごく可愛いレースの手袋があるんですけど、実はまだ1回も使ったことがなくて……。

それこそジャケット×デニムのときにあわせたいんですが、手袋をするとスマホが触れなくなってしまうのもあってなかなか私服での出番がなくて（笑）。

ただ大事にとってあるので、いつかデニムコーデに投入しておでかけしたいです。

レース＝白ってイメージがあるけど、今日の衣装のピンクのレースもすごく可愛かったです♡ デニムの上からずるっと巻く感じがおしゃれだったので、参考にしてみます」