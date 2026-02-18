セットアップは10本も所持！？【長濱ねる】が語る「デニム愛」についてネホハホ♡
甘くて品がよくて、Ray世代の女子が憧れる長濱ねるさんが、美しさを増してカムバック！今回は、普段から大好きだという「デニム」について魅力を語っていただきました。好きなファッションのスタイルや小物のあわせ方など、ねるさんの素顔が垣間見えるアンサーに注目です♡
長濱ねるとおでかけ服
なに着てどこ行く？
甘くて品がよくて、まとうオーラまで全方位可愛い♡ 女のコなら誰もが憧れずにはいられない長濱ねるさんが、美しさを増してカムバック。
春のムードが漂うスタイルにお着替えしたねるさんと、可憐なる世界へとおでかけしてみませんか？
甘々デニム
「デニムは本当に大好きで普段からよく着ています。
ガーリーなアイテムをいい感じに中和してくれる万能アイテムだと思っているので、コーディネートがちょっと甘くなりすぎるときはデニムをあわせるようにしています。
あと、デニムのセットアップも着ます。本数的には10本くらい持っていて、ちょっとキレイめな濃い色のデニムや刺しゅう、ダメージデザインまでいろいろ。
お気に入りは、俳優の板谷由夏さんがプロデュースされているブランド、SINMEで買ったデニムです。『ねる、デニムは育てるんだよ』と教えてもらったので、いっぱいはいて、自分のシワをつけたり、色落ちを楽しんだりしています。
デニムってたくさんはけばはくほど自分の体になじんでいくんですよね！だから今は、自分好みの形になるように長く育てているところです。
デニムにあわせるものとして好きなのが、やっぱりレース。私はガーリーなアイテムがけっこう好きなので、レースを身につけると気分が上がります♡
メインで着るというよりは、靴下とか小物でさりげなく取り入れることが多くて、それだけでもテンションが上がりますね。
5〜6年前に古着屋さんでひと目ぼれして買った、ものすごく可愛いレースの手袋があるんですけど、実はまだ1回も使ったことがなくて……。
それこそジャケット×デニムのときにあわせたいんですが、手袋をするとスマホが触れなくなってしまうのもあってなかなか私服での出番がなくて（笑）。
ただ大事にとってあるので、いつかデニムコーデに投入しておでかけしたいです。
レース＝白ってイメージがあるけど、今日の衣装のピンクのレースもすごく可愛かったです♡ デニムの上からずるっと巻く感じがおしゃれだったので、参考にしてみます」
『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』
毎週木曜21時〜放送中〈テレビ朝日系〉
東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。
主演・松嶋菜々子が演じる米田正子が、《コメ》のなかになかなか手を出せない “厄介な” 事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマ。
長濱ねる
ながはま・ねる●1998年9月4日生まれ、長崎県出身。女優のほかラジオのナビゲーター、エッセイ執筆など幅広い分野で活動中。
出演作はNHK連続テレビ小説『 舞いあがれ！』（2022）、フジテレビ系『ウソ婚』（2023）、テレビ朝日系『いつか、ヒーロー』（2025）など。
撮影／須江隆治（See）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／恩田希（TRON）取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／バックグラウンズファクトリー
