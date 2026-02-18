◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が始まった。会場には負傷によりＳＳ本戦を欠場した荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）も応援に駆けつけ、仲間たちに声援を送っている。

荻原はビッグエア（ＢＡ）決勝で足首を痛め、ＳＳに向けた公式トレーニングで再度負傷。「スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした。今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し、苦渋の決断でしたが、スロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました」と自身のＳＮＳで明かしていた。

高回転技が得意で“スピンマスター”の異名を持つ荻原は、ビッグエアを予選１位で通過するも、決勝は１２位。「リザルトが０か１００なところがあるが、今日は０が出ちゃった。悔しい」と唇をかみ、スロープスタイルへ「もう切り替える」と語っていた。

男子ＳＳ決勝ではＢＡの銀メダルに続く今大会２つ目のメダルを狙う木俣椋真（ヤマゼン）、ＢＡでの１１位から雪辱を期す長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場し、ともに注目だ。木俣は予選を４位で、長谷川は９位で通過している。