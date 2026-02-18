タレントで女優の松田ゆう姫が１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＬＩＮＥなどでの“不親切”な連絡にもの申す一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ＬＩＮＥなどでＵＲＬだけを送りつけてくる人に６２％の人がイラッとした経験があるという記事を取り上げた。

「せめて一言添えてくれ」「動画や記事だけ見させられる送られた側の負担が多い」などの苦情の声も集まっていることについて聞かれた松田は「なんか猫とかのかわいい動画みたいなのが送られてくるけど、一応見てリアクションしないといけないなと思って、やってるけど…」とコメント。

その上で「でも、なんかナメられてるのかな？って思うよね。それだけを送ってくる場合は」とピシャリと続けると「なんの一言もない場合は『なんかリアクションしろ』ってことなのかな？って」と話した。

「どうリアクションを？」と聞かれると「『かわいいね』とか」と苦笑。

「あと、告知のＬＩＮＥだよね。『私、このイベントに出ます』とかさ。あれこそフライヤーだけ送られてくるじゃん」と続けると「お仕事で知り合った人が『ＬＩＮＥを交換しましょう』って言って、そこから毎回（送られてくる）。行きたくない時はどうしたらいいの？って。最終的にはリアクションボタンだけに（している）。アイコンがよく分からなくて名前も分からない人で『あれ、見たよ〜』とか言われても、誰？って」と話していた。