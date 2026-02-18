フィギュアスケート女子SPで中井亜美（17）が1位の衝撃デビュー　浅田真央さんに憧れ競技始めた現役高校生【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュア女子ショートプログラムで17歳の新星が衝撃デビューした。

日本勢で最初に登場した、オリンピック初出場の中井亜美選手（17）。

中井選手は、最初の難易度の高い3回転半ジャンプ「トリプルアクセル」を完璧に決め、出来栄え点で1.71の加点を得ると、その後のトリプルループなどジャンプはすべてノーミス。

笑顔あふれるハツラツとした演技で観客を魅了した。

完璧な演技を披露し笑顔がはじけた中井選手の得点は78.71と、自己ベストを大きく上回る高得点でトップに立った。

中井亜美選手：

もう本当にオリンピックが楽しすぎて、トリプルアクセルも着氷できてすごくうれしいですし、本当に笑顔が止まらないようなショートプログラムでした。

この大舞台で「トリプルアクセル」を跳ぶことを一番の目標としてきたという中井選手。

オリンピックでの日本女子のトリプルアクセル成功は、伊藤みどりさん（1992年アルベールビル）、浅田真央さん（2010年バンクーバー）、樋口新葉さん（2022年北京）に続き史上4人目となる。

6年前の取材で当時小学5年生だった中井選手は…

中井亜美選手（当時小学5年生）：

今、トリプルアクセルと4回転を練習しているんですけど。



ーーフィギュアスケートを始めたきっかけは？

中井亜美選手（当時小学5年）：

5歳のころに、バンクーバー五輪で浅田真央選手の演技を見て楽しそうだなと思ったし、すごいなと思ったから始めました。

浅田真央さんに憧れ競技を始めた中井選手。

10歳の時には地元・新潟で行われたスケート教室で憧れの浅田真央さんから直接指導も…。

そして13歳の時、初めて出場した国際大会でトリプルアクセルに初成功。

国際大会で浅田さんより4カ月早く成功させた。

その年（2022年）の全日本選手権でもトリプルアクセルを決め4位に入賞し、一気に頭角を現した。

中井亜美選手（当時高校1年）：

やっぱりトリプルアクセルが一番の武器。自分にとっては大切です。

そんな中井選手は、現在17歳の高校生。

1月、在学中の高校が開いたオリンピック壮行会に出席、そしてリンクを離れると…

中井亜美選手：

1カ月ないんですよ、11月は試合が。土曜日にディズニー行って楽しんできた。

練習の合間には、友達とUNOで盛り上がる姿も…。

中井亜美選手：

あー、あーーー！最悪だ。負けました。最下位です。

と、とびっきりの笑顔を見せていた。

女子ショートプログラムでは、中井選手だけでなく日本勢が好スタート。

今シーズン限りでの引退を公言している坂本花織選手（25）は、ほぼノーミスの演技で2位に。

千葉百音選手（20）は、レベルの高い演技で持ち味を発揮し4位。

3選手ともにメダルを狙える位置につけた日本勢は20日、勝負のフリーに挑む。

中井亜美選手：

フリーもこの楽しさを忘れずに楽しみたいですし、本当に最後の最後まで全力で楽しんで、いい結果で終われるような形で終われたらいいなと思います。



ーーフリーに向けては？

中井亜美選手：

頑張ります。