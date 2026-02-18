元虹のコンキスタドールのメンバーで、現在はでんぱ組.incのメンバーとして活躍している根本凪さんの2nd写真集が2月18日に扶桑社からリリース。同作のタイトルが「プリズム」（撮影：鈴木大喜、税込3500円、A4判128ページ）に決定し、カバー書影や先行カットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の根本凪さん

1st写真集からは7年ぶりとなるファン待望の一冊。根本さんは2026年3月末をもってアイドル卒業と芸能活動一時休止を発表しており、メモリアル写真集となります。



撮影地は、東洋と西洋のカルチャーが交差する地・マカオ。異国情緒あふれる独自の文化を持つ街並みが、根本さんの多面的な魅力を引き出しています。新たなステージへと歩み出す彼女の現在地を映し出した集大成といえる内容です。



通常版のカバーは、ベッドの上でこちらを見つめるブルーのランジェリー姿の根本さんです。艶やかさと大人の気品が漂う1枚で、誘うような視線が印象的。Amazon限定の特装カバー版は、谷間を覗かせた翠色のレースボディスーツ姿。上目遣いの根本さんが豊満な“ねもバスト”をぎゅっと寄せたセクシーなカットです。



先行カットは2点。1点目は、ピンクの肩出しレースワンピースでマカオの街を歩く姿を収めたもので、根本さん自身も「ガーリーでお気に入りの衣装」と語る1枚です。アイドルとしてのイメージを体現したスタイルで、卒業記念にふさわしいカットとなっています。もう1点は、花柄のチューブカットビキニで、海辺の木立の中ではしゃぐシーン。差し込む木漏れ日が、柔らかなボディラインを照らし出し、ナチュラルな色気を演出。このカットは、カバー裏表紙にも使用されています。



【根本凪さんプロフィール】

ねもとなぎ 茨城県生まれ。特技は、イラスト製作。2014年、アイドルグループ「虹のコンキスタドール」としてデビュー。2016年、グラビアデビュー。2017年には、同プロダクション所属の人気グループ「でんぱ組.inc」に加入し、国内外で人気を博す。2022年4月に「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業し、ソロとしての活動を開始。同時にVtuberとしての活動もスタート。2024年には、一夫多妻制アイドル「清竜人25」にも参加。そして、2026年3月をもって、アイドル卒業とタレント活動休止を宣言。3月にはラストライブを開催予定。デジタル写真集「イノセント×セクシー」「眼差しで伝わる色気」（いずれも扶桑社）が発売中。