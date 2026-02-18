【義母！2週間預かって】ホテル⇒実家に帰る！親子水入らずでいいじゃない＜第18話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第18話 2人で暮らしてね！
【編集部コメント】
この似たり寄ったりの3人……いい大人なのに見苦しいですよね。ここまできてもなお、誰に任せるかばかり考え、イツキさんに全振りしようとする始末。義家族のことなのに巻き込まれ続けていた義姉にも、今回巻き込まれそうになってしまったイツキさんにも、どちらにも心底同情します。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
