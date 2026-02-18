NCT ジェミン、大切なのは“自分らしさ” 「僕たちのお姫様と王子様ありがとう」通訳なしでトーク披露
NCTのJAEMIN（ジェミン）が、2月18日（水）、渋谷のTRUNK BY SHOTO GALLERYにて開催された「Lee 101 101周年 ‐Past ＆ Future‐ RECEPTION PARTY NCT JAEMIN Lee APACブランドアンバサダー就任発表会」に登場。通訳なしでトークセッションを行い、自身が大切にしていることを明かした。
【写真】おなじみ“キュー”も！ 個性あふれるデニムスタイルを披露したジェミンの全身カット
■サービスたっぷりの会見に
今年1月よりジーンズブランド「Lee（リー）」のアジアブランドアンバサダーを務めているジェミン。この日はアンバサダー就任後、公の場に登場した記念すべき日となり「今日このような素敵なイベントにお招きいただき本当にありがとうございます。『Lee』の101周年を皆さんとお祝いできてうれしいです」とニッコリ。
「デニムは子どもの頃から愛用していて、自分のスタイルで着こなせるところが好きです」とデニムへの愛を語り笑顔を見せる。
この日ジェミンは、“Lee 101”のセットアップでまとめたデニムスタイルを披露。「デニムの存在感が強いので、他のアイテムを加えずにシンプルにしました」とコーディネートのポイントを説明し、手を広げたり後ろを向いてポーズを決めたりと隅々まで着こなしをアピールしていた。
また、トークセッション中に「自分自身が大切にしていること」を聞かれると、「僕です」と力強い一言が。「僕が1番大切にしているのは自分らしさを忘れないこと。長い時間続けることは変わらない価値があると思うので、Lee 101みたいに時間を重ねながら、自分だけのスタイルを大切にしていきたいです」と話す。
さらに「『Lee』とともに個性があるスタイルを作り続けていくことが僕の願いです。そして『Lee』を通じてたくさんの思い出を作っていきたいと思います」とアンバサダーとしての思いを吐露。最後には、「僕たちのお姫様と王子様も本当にありがとうございました」「仕事も頑張ってください！ 応援しています!!」とエールが送られ、ジェミンの優しさに会場がほっこりした雰囲気に包まれる中イベントは終了した。
