ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・糸島市で一般建物火災 志摩小金丸の西小金丸（昭和）付近 約… 福岡・糸島市で一般建物火災 志摩小金丸の西小金丸（昭和）付近 約35分後に鎮火（2月18日午後5時56分ごろ発生） 福岡・糸島市で一般建物火災 志摩小金丸の西小金丸（昭和）付近 約35分後に鎮火（2月18日午後5時56分ごろ発生） 2026年2月18日 18時51分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県糸島市災害情報メールによると、18日午後5時56分ごろ、糸島市志摩小金丸の西小金丸（昭和）付近で一般建物火災が発生した。同6時31分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市中央区の建物火災で消防隊出動 荒戸3丁目1番付近（2月18日午後4時24分ごろ） 福岡・嘉麻市で女子児童が車に乗る女から「かわいいね」「お菓子いる？」と声かけられる 山野の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, フローリング, デイサービス, 徳島, 大阪, 慰霊祭, 長野, 葬祭, 商店街, 静岡