長崎市議会が開会し、過去3番目の規模となる新年度の当初予算案が提案されました。

1期目の最終年度となる鈴木市長は、就任以来進めてきた人口減少対策のプロジェクトを着実に推し進めていくと述べました。

（鈴木 長崎市長）

「今得ている変化の勢いを一時的なものに終わらせることなく、持続可能な成長につなげていく必要がある」

来年度が1期目の最終年度となる鈴木市長。

18日の施政方針では「これまで積み重ねてきた取り組みが実を結びつつある」とした上で、市長就任以来進めてきた人口減少対策の重点プロジェクトを着実に進めていくと述べました。

プロジェクトは、経済再生や少子化対策を柱としていて約56億5000万円の予算を計上、今年度より17億円ほどの増額となっています。

（鈴木 長崎市長）

「新たに必要な取り組みにも着手するなどして、具体的な成果につながるよう力を入れて進めていく」

一般会計当初予算案の総額は2275億6000万円で、今年度よりも約138億円減っているものの過去3番目の予算規模となりました。

一方、新年度予算案の編成にあたっては、市の「貯金」にあたる財政調整基金などの基金から多額を繰り入れていて、厳しい財政状況にあることから、市長と副市長、教育長などの給与を1年間減額する条例改正案を提案しました。