給食は有名ホテルの料理長特製のオムライスです。そんな夢のような企画が鹿児島市の幼稚園で行われました。



18日朝、鹿児島市の「鴨池しらうめ幼稚園」では特別な給食の準備が進められていました。



鹿児島サンロイヤルホテルがこの春、卒園する子ども達にホテルの料理を味わってもらい料理の楽しさや魅力を伝えようと初めて企画した「出張シェフズ給食」。



2020年の世界料理オリンピックの個人部門で銀メダルを獲得した天川伸也シェフが子どもたちの目の前で腕を振るいました。





（園児）「プロじゃん。プロすぎる」献立は子ども達からリクエストがあった半熟トロトロのホテル特製オムライスをメインに、さつまいものクリームスープ、たんかんドレッシングのサラダ、牛乳プリンです。（園児）「めっちゃうまい」（園児）「おいしい。毎日来て欲しい」（園児）「卵がフワフワだった」（鹿児島サンロイヤルホテル・天川伸也洋食部料理長）「いつもとは違う環境で料理を作って、子ども達から質問もあり、僕のことを褒めてくれて原点に返って楽しい気持ちになった。ニコニコと笑顔でおいしくモリモリ食べてくれたのでよかった」子どもたちはプロの特別な給食を思う存分、味わっていました。