カープの沖縄キャンプ、３試合目の練習試合でルーキーがスタジアムを沸かせました。



１７日に続き、最高気温が２０度を下回った１８日の沖縄市。



■小野宏樹アナ リポート

「きょうの先発は右ひじ手術後対外試合初登板の大瀬良投手です。結果を残すために調整、どんなピッチングを見せるでしょうか」



沖縄キャンプ３試合目の練習試合となったロッテ戦に大瀬良が初先発しました。１１日の紅白戦で１イニング４失点と結果を残せませんでしたが、注目の立ち上がり。先頭バッターを得意のカットボールで打ち取ると、続く藤原もカットボールでバットをへし折り、ファーストゴロに仕留めます。その後ヒットを許すものの、４番のポランコもカットボールでセンターフライに打ち取り、初回を無失点で終えました。





２回の大瀬良はエラーでランナーを背負いますが、まずはライトフライで１アウト。続くバッターをカットボールでショートゴロダブルプレー。２回を投げて１８球・被安打１、無失点でマウンドを降りました。■広島東洋カープ 大瀬良大地 投手「テーマを設定していなかったけど、とりあえず抑えられるようにと思いました」打線は平川が１番に入りました。第３打席は左打席でライトへヒット。対外試合３試合連続ヒットです。続く第４打席も左打席。ロッテのルーキー冨士からライトへ大きな当たり。対外試合初ホームランで３試合連続のマルチヒットです。■広島東洋カープ 平川蓮 選手「（ホームランは）結構会心の当たりでした。ライト前ヒットはヒットとしないほうがいい。きょうはホームランが良かっただけで、他はあまり良くなかった。当てただけのゴロや、かちあげたフライは自分では無し。そういったものをなくすようやっていきたい」（２０２６年２月１８日放送）