¡¡¾´ý¤ÎÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É¤Ï17¡¢18¤ÎÎ¾Æü¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç¸å¼ê¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬132¼ê¤ÇÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¤È¤ÎÏ»´§¡á¤òÇË¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Æ£°æ²¦¾¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼º´§¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦¾¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¡¢3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¼¡¶É¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¡¢½é¤Î²¦¾³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£Âè5¶É¤Ï3·î8¡¢9Æü¤ËÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¤Ï2ÆüÀ©¤Ç¡¢»ý¤Á»þ´Ö³Æ8»þ´Ö¡£Àè¤Ë4¾¡¤·¤¿Êý¤¬²¦¾¤òÆÀ¤ë¡£