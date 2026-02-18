声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく１時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

2月14日のゲストはSennaRinさん！

コンセプトEP『LOSTandFOUND』について伺いました。

『LOSTandFOUND』は『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』のコンセプトEPです。「先に挿入歌の2曲、『CIRCE』と『ENDROLL』が決まって、その後にEPを作るというお話を聞きました。私、作詞をする時に、設定とか、自分じゃない誰かになって歌詞を書くっていうのが凄く好きなので、それをEPを通して出来るのがうれしくてワクワクした記憶がありますね」

SennaRinさんは作詞をするにあたって、あらためてガンダム・シリーズの作品を観ていました。「ガンダムは本当に人と人との繋がりが凄いなと思いますし、やっぱり何度観ても新たな発見があって。それでも何度も観たくなるのがガンダムの魅力だと思いますね。いつか関われたらいいなって思っていたので凄く嬉しかったですし、ガンダムファンの方もたくさんいらっしゃって深い歴史があるので、ファンの方々に恥じぬような歌詞を書かねばという気持ちはありました。プレッシャーもありましたけど意気込みというか、頑張ろうっていう気持ちはありましたね」

作詞にプレッシャーを感じていたSennaRinさん。『CIRCE』を最初に聴いたときの印象はどうだったのでしょうか？「デモと一緒に絵コンテとメニュー表も同時にいただいて。なのでイメージしやすかったですし、『CIRCE』は劇中の日常シーンで流れる、凄いシーンが浮かぶような、おしゃれで気分が上がるような曲だなって思いました」

レコーディングでは澤野弘之さんからどんなディレクションを受けたのでしょうか？「細かいディレクションはほとんどなくて。サビを打ち出したいので強く歌うように、大袈裟にがなるように、みたいなのはあるんですけど。でも制作を重ねてくるにあたって、いろんな声の表現を試したくて、ちょっと魔女みたいに歌ってみたり、もっと大袈裟にしてみたり、楽しみながらするようになりました」

もう一曲の挿入歌「ENDROLL」は[Alexandros]の川上洋平さんとのデュエットです。「一人で歌うのとは全然違いますね。一緒に生歌で歌う機会があったんですけど、いつも一人で歌ってるので、包容感というか、気持ちよさは二人で歌う時ならではだなと思いました。川上さんのレコーディングは凄くテキパキされていて、第一声から完璧でした。本当に凄くて、レコーディング前に3時間くらい声出しされてたんじゃないかっていうくらいの感じでした」

「LOSTandFOUND」には、ほかにも『閃光のハサウェイ』をモチーフにした新曲を3曲収録。『LAST』の歌詞にはどんな想いを込めたのでしょうか？「デモを頂いた時にイントロのピアノの音が凄く素敵だなと思って。楽曲自体も壮大で、もし今世界が終わるとしたら誰の手を握りたいかというテーマで歌詞を書きたいなと思いました」

『DELUSION』は「主人公のハサウェイについて書いた曲なんですけど、いろんな状況の中で葛藤していて、葛藤しながら沈んでいくような気持ちを表現しました」

そして表題曲の『LOSTandFOUND』のコーラスには澤野弘之さんも参加しています。「映像を撮ってみなさんにお見せしたい思うんですけど、澤野さんが1番声が大きくて。エンジニアさんに声が大きくてちょっと男性色が強くなるのでと言われてました」

楽曲全体を通じて、『閃光のハサウェイ』の世界観を多角的に表現したコンセプトEP『LOSTandFOUND』。SennaRinさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「映画と一緒に楽しんで頂きたい作品になりましたし、私にとっても1曲1曲が本当に大事で大好きな曲。日常のいろんなシーンで本当に聞きたくなるような楽曲たちばっかりなんですよ。人生に欠かせない楽曲になったなと思います」