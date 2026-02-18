中村静香、小学生時代のマーチング姿が可愛すぎると話題「面影ありまくり」「完成されてる」
【モデルプレス＝2026/02/18】女優の中村静香が2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生の頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳グラドル＆女優、面影残る小学生時代ショットが話題「完成されてる」
中村は「25年ぶりに顧問と再会。1日だけ生徒に戻れました」とコメントし、現在の姿と小学生時代の写真を投稿。マーチングバンドでメロフォンを担当していたという中村は、25年ぶりにメロフォンを手にし、顧問と並ぶ現在の姿を披露した。さらに、片手を上げて明るい笑顔を見せる、小学生時代の赤いマーチングバンドのユニフォーム姿も公開した。
この投稿には「可愛すぎる」「めっちゃ面影ありまくり」「小学生のころから完成されてる」「昔も今も変わらず天使すぎる」「幼少期からキラキラ感が半端ない」「マーチングバンド姿似合ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中村静香、懐かしの小学生ショット公開
◆中村静香の投稿に反響
