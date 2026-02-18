兵頭功海「未来のムスコ」現場で「下剋上球児」のグローブと“巡り合い”「受け継がれてるの尊い」「運命を感じる」ファン歓喜
【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の兵頭功海が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）のオフショットを公開した。
【写真】27歳イケメン俳優「下剋上球児」思い出の品と再び対面
「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）に劇団アルバトロスの若手劇団員の矢野真役として出演中の兵頭は「ここまでの矢野真の写真を」とオフショットを投稿。そして「余談ですが、下剋上球児で根室が南雲先生（鈴木亮平）から頂いた大事なグローブがアルバトロスの小道具から出てきて大興奮していました」とドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023年）に根室知廣役として出演していた時の小道具が「未来のムスコ」の現場でも使用されていたと報告。また「下剋上球児」で南雲が根室に渡したグローブには「乾坤一擲」と刻まれていたが、兵頭は「『乾坤一擲』まだ残っていました」と今もメッセージが残っていたことを伝えている。
この投稿には「巡り合い泣ける」「エモい」「グローブ受け継がれてるの尊い」「運命を感じる」「すごいご縁」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳イケメン俳優「下剋上球児」思い出の品と再び対面
◆兵頭功海「未来のムスコ」現場で「下剋上球児」のグローブを発見
「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）に劇団アルバトロスの若手劇団員の矢野真役として出演中の兵頭は「ここまでの矢野真の写真を」とオフショットを投稿。そして「余談ですが、下剋上球児で根室が南雲先生（鈴木亮平）から頂いた大事なグローブがアルバトロスの小道具から出てきて大興奮していました」とドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023年）に根室知廣役として出演していた時の小道具が「未来のムスコ」の現場でも使用されていたと報告。また「下剋上球児」で南雲が根室に渡したグローブには「乾坤一擲」と刻まれていたが、兵頭は「『乾坤一擲』まだ残っていました」と今もメッセージが残っていたことを伝えている。
◆兵頭功海の投稿に反響
この投稿には「巡り合い泣ける」「エモい」「グローブ受け継がれてるの尊い」「運命を感じる」「すごいご縁」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】