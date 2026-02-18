きょう、特別国会が召集され、衆院選で初当選した新人議員らが登院しました。

【写真を見る】｢全く実感ない、不思議な気持ち｣ 東海地方の議員は何を実現する？特別国会きょう召集

巨大与党となった自民党。新年度予算案の審議や消費税減税などの行方は？

（越智駿平記者）

「午前8時です。国会の正門が開かれました。新人議員たちが続々と初登院していきます」

特別国会がきょう召集され、国会には朝早くから初当選を果たした新人議員らが続々と登院しました。

個人で登院する議員もいれば、政党でまとまって記念撮影する議員も。

“高市チルドレン”は66人 東海地方の議員は何を実現する？

解散前から勢力図が大きく変わった衆議院。

自民党は戦後最多・316議席を獲得し、このうち2割を超える66人が新人議員“高市チルドレン”です。

（大石邦彦アンカーマン）

「衆議院選挙の自民党圧倒劇から10日。いよいよ特別国会がスタートします。東海ブロックの新人議員は16人。そのうち自民党は11人です」

（自民・愛知5区選出 岡本康宏氏）

Q.国民のためにどんな風に政治を行っていく？

「私はまず地域医療をしている医療従事者なので、地域で疑問に思うこと、足りていないことが多々あると思う。地域の声をしっかり国に届けていくのが私の仕事」

（自民・比例東海 辻秀樹氏）

「県議会の取り組みと同様に、謙虚に誠実に真っ直ぐに…自民党が大勝したが、おごることなく、高市政権のもと大胆にスピーディーに」

（自民・愛知16区選出 山下史守朗氏）

「初登院の気持ちを忘れないように精進したい。責任が重いと思っているので、皆さんの期待に応えたい」

（自民・愛知3区選出 水野良彦氏）

「いただいた9万8388票にちゃんとお応えする」

自民･三重3区選出 石原正敬氏「全く実感がない。不思議な気持ち」

東海地方では、比例復活を含めると小選挙区で出馬した自民党の候補全員が当選。国会前にはきょう、返り咲いた元職の姿も…

（自民・三重3区選出 石原正敬氏）

Q.“ジャイアントキリング”をやったというのはどういう気持ち？

「全く実感がない。不思議な気持ちです。政府・与党は日本経済の再生を唱えている。その方向性と（三重）北勢の経済は、軌を一にしていると思う」

（自民・比例東海 熊田裕通氏）

「予算・法案、国民のためになるものを、高市政権が進めるものを国会でバックアップしていきたい」

一方、東海3県と静岡県で野党の新人議員は5人。



（中道・比例東海 犬飼明佳氏）

「皆さんの思いをしっかり背負って、国会論戦に臨んでいきたい」

Q.中道の支持が広がらなかった理由は？

「それは私にはわかりません。何が足りなかったか、今後自分の中でも総括していきたい」

（国民・比例東海 野村美穂氏）

「大変緊張しています。テーブルの上からの物価高対策、健康寿命の延伸と医療費の抑制。女性の健康課題の解決に取り組みたい」