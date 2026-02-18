ダンス＆ボーカルグループEXILEのATSUSHIさんが、射水市に登場です。ATSUSHIさんは、特殊詐欺の被害防止に取り組んでいて、きょうは警察が行ったイベントに参加しました。



EXILE ATSUSHIさん

「皆さん始めまして。EXILE ATSUSHIと申します。本当はサングラスをとって出ようと思ったんですけど、だれか分かんないかと思いましてちゃんとかけてきました」





ATSUSHIさんは、特殊詐欺の被害を防ぐ警察庁の特別防犯支援官を務めています。きょうは県警が去年行った「特殊詐欺被害ゼロ地区運動」で、実際に被害がなかった地区を称える表彰式に出席し、自らの体験を交えて、防犯を呼びかけました。EEXILE ATSUSHIさん「実は僕の祖母も特殊犯罪にあったことがありましてですね、それがとてつもなく巧妙な手口といいますか。今後こういう被害を作らないためにも、こういった広報活動も含めてさせていただきたいな、という思いです」県警によりますと、去年1年間に県内で発生した特殊詐欺などの被害は167件で、被害額は16億5900万円あまりにのぼります。これは、SNSによる投資・ロマンス詐欺の被害を合わせた2023年以降の統計で過去最悪です。「特殊詐欺にはだまされんちゃ」