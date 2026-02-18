17万円の金貨が1万5000円？怪しい日本語ニセ広告にご注意…金価格高騰で田中貴金属かたるも「田中カケ金属」と間違い

価格が高騰している金。

今、その金をターゲットとした悪質行為が問題となっています。

流れてきた動画のリンクをタップすると、偽サイトにつながりました。

金取引の大手企業をかたった偽広告です。

偽広告は金取引大手・田中貴金属をかたり、金貨の販売キャンペーンを行っているというもの。

偽広告の動画内にあるリンクをクリックさせることで、さらに偽の販売サイトへと誘導する仕組みです。

偽サイト上では、通常価格17万4274円の金貨がタイムセールにより1万5000円で購入できると書かれています。

さらに、購入を催促する目的でしょうか、ページ上部にはキャンペーン終了までのカウントダウンが表示されています。

田中貴金属をかたる偽広告は他にもあります。

偽広告の動画を見てみると、「田中貴金属」をかたる偽広告のはずが、「田中カケ金属」と企業名を間違えたり、背景に書いてある文字が不自然なフォントになっていたりと、違和感があります。

元警察庁サイバー捜査課長の棚瀬誠さんに偽広告を見てもらうと、棚瀬さんは「AIで加工された動画は口元に若干の違和感があったり、企業の名前の漢字が、中国語のフォントが混ざっているとか、よく見ると気づくところはある」と指摘します。

田中貴金属はこのような偽広告について把握していて、ホームページ上で「これらの広告は、当社および当社グループが発信したものではございません」などと注意を呼びかけています。

今後、必要に応じて弁護士への相談を検討しているということです。