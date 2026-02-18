スタジオには気象予報士の平島さんです。春の便りが届きましたね。気象台は、きょう、富山県を含む北陸地方で春一番が吹いたと発表しました



低気圧が発達しながら日本海を進んだため、北陸地方では南よりの風が強まりました。



春一番の発表は全国で北陸が最初で、去年より15日遅い発表です。



この春一番、発表にあたってはいくつかの条件を満たす必要があるんです。



まず1つ目は、時期です。立春から春分の間が条件です。今年は、2月4日から3月20日までの間ということになります。





2つ目は、日本海で低気圧が発達することです。低気圧が日本海を進むと、低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込み、強い南風が吹くんです。3つ目は、風向きと風速です。風向きは東南東から西南西の間です。風速は、北陸地方の場合、新潟・富山・金沢・福井のいずれかの気象台で、最大風速が10メートル以上、さらに、他の気象台でも最大風速が6メートル以上となることが条件です。きょうは金沢で午前11時ちょうどに最大風速10.1メートル、富山で午前10時56分に最大風速6.2メートルを記録し、条件を満たしましたね。そして4つ目が気温です。前日に比べて最高気温が高いか同程度というのが条件です。富山市の日中の最高気温は、きのうが7.4度、きょうは11.4度でした。これらすべての条件がそろい、北陸地方で春一番が発表されたんですね。はい、そして春一番のあとは、天気が崩れることが多いんです。こちらは、きょう午後9時の予想天気図です。春一番をもたらした低気圧が通過したあとは、西高東低の冬型になる予想です。いま雨のところも、次第に雪に変わる所がありそうです。春一番のあとに雪。まさに寒の戻りですね。