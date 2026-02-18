18日、特別国会が召集され、高市氏が再び首相に指名されました。新人議員たちも朝から国会に初登院しました。新たな人事と、日米の外交でも新たな進展があったということで、オモテとウラ側を日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■衆議院の憲法審査会長に“お兄ちゃん”起用へ

──まず1つめ。オモテの動きとして、衆議院の憲法審査会長に高市首相に近い、「お兄ちゃん」を起用へ。そしてウラ側では、「勝って兜（かぶと）の緒を締めよ」と。まずは人事の動きにはどんな意味があるのでしょうか。

はい。オモテの動きとして、高市首相が衆議院の憲法審査会長に自民党の今回の選挙を取り仕切った古屋圭司選挙対策委員長を起用する方針であることが分かりました。まずこの古屋さん、高市首相と保守的な政治スタンスが近く、首相は「お兄ちゃん」とも呼んでいる側近の一人です。

私は18日、この「お兄ちゃん」古屋委員長に直接話を聞いてきました。こう言っていました。「首相は憲法改正に思い入れが強い。集中して頑張る」と。高市首相も18日、自民党の議員総会で「憲法改正にしっかりと挑戦してまいりましょう」と訴えていました。一気に進みそうな気もしますが、ここからウラ側です。

古屋さんは「勝ってかぶとの緒を締めよ」とも話しています。「憲法議論は丁寧に行う必要がある」「与党で衆参3分の2を取るまでは難しい」と。つまり2年半後の参院選までは、憲法改正を発議することは困難だ、という見方も示しています。

■憲法審査会長のポスト奪還…“解散を決断した目的の1つ”

──今回、古屋さんがトップになる憲法審査会ですが、どういう組織なんでしょうか。

一言で言えば、国会の中で憲法改正のあり方について与野党で話し合う場、改正する項目を具体的に話し合う場です。

この憲法審査会長のポスト、2024年に与党が過半数割れして以降、野党議員が就いていて、高市首相周辺によれば、予算委員長とこの憲法審査会長のポスト奪還が、今回、首相が解散を決断した目的の一つでした。この肝入りポストに側近の古屋さんを起用する、こだわりの人事が伺えます。

■「人工ダイヤの製造プロジェクト」とは？

──そして2つめ。対トランプ外交で新展開です。オモテの動きとしては、高市首相が召集日の朝に「人工ダイヤ」プロジェクトをXで発表しました。そのウラ側には“中国依存度”を下げる外交カード。これはどういうことなんでしょうか。

18日午前9時半すぎに、高市首相が、Xで来月に訪問を控えたアメリカへの大型の投資案件について発表しました。最初に書かれていたのが「人工ダイヤの製造プロジェクト」です。

この人工ダイヤは、いま重要度が高まっている半導体の加工などに使うのですが、ここからがウラ側です。首相はXの投稿で「特定国への依存度が高い」とぼかしていますが、これは中国のことです。つまり、日本にとって重要な物資の中国依存度を下げることにもつながるプロジェクトなんです。

■今回は日米で示し合わせ発表か

──この内容について、トランプ大統領も（日本時間）18日朝、自身のSNSで突然発表しました。関税交渉を経て日本がアメリカに投資する案件なんですね？

そうなんです。トランプ大統領、高市首相より一足先に、日本時間の18日午前5時すぎに自身のSNSで発表しました。

私はワシントン支局にいて、第一次トランプ政権を取材していたので良く分かるのですが、大統領は意外な人事や大きな案件を突然SNSで発表して私たちを驚かせることがあります。

ただ交渉関係者によると、今回は日米で示し合わせて発表したそうです。ちなみに、このXで発表するスタイル、トランプ大統領と同じ高市スタイルにもなってきました。

■赤沢氏は…“経済安全保障上の意義”強調

この人工ダイヤの案件も実は、赤沢経産相が先週、訪米して、赤沢さんが「ラトちゃん」と呼ぶラトニック商務長官と交渉、合意に向けて現地で「進展はあった」と話していた案件でした。

そこで私、国会で赤沢経産相をつかまえて話を聞いてきました。この人工ダイヤのプロジェクトについて、「これまで日米ともに、中国への依存度はほぼ100％だった。これが大きく下がる」と、経済安全保障上の意義を強調していました。

18日から国会が始まりましたが、ある首相周辺は、高市首相の思い入れは、「憲法と外交にある」とも話しています。

18日午後10時から第2次内閣発足に合わせた首相会見が行われて、私も出席してきます。どう前に進めていく考えなのか、しっかり聞いてきたいと思います。