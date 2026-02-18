タレント・スマイリーキクチ（53）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。先輩芸人の優しさに感動したエピソードを明かした。

キクチは「2009年に事件が報道された。全国初一斉摘発の誹謗中傷の前例を作る責任だった。中傷や殺害予告、仕事先への妨害よりもこのプレッシャーが1番辛かった。心が壊れそうなときに電話が鳴った。相手は2回しか会ったことのない千原せいじさんだった。デカい声で『今ニュース見とるで大変やなぁ〜』」と振り返る。

「今な、世間はネットの誹謗中傷って何やってなってるぞ、でも同じような被害者はぎょうさんいると思うぞ。だからお前が道しるべになって、『スマイリーのあとをついてったら、どうにかなる』ってレールを作ったらええねん。そのかわり良い弁護士つけろ。ただたこうつくぞ」

「『金に困ったら、いつでも言え。百万、二百万そんな金貸したるから、返さんでええから、金の心配はせんでええぞ』と。優しい言葉だった。友達や仕事や趣味で知り合った仲間にもいっぱい支えてもらった。誹謗中傷されて感じたのは人の優しさだった。これが本心です。最後まで読んでくれて、ありがとう」とつづっていた。