大阪・関西万博の感動を再び！コンテンツ大充実＆入場無料の展示会、東京駅直結の丸ビルでスタート《2月19日〜22日》

大阪・関西万博の感動を再び味わえるイベント「大阪・関西万博メモリアルキャラバン"未来につなぐ万博展"」が、全国4都市で開催決定。

東京会場から幕開けとなり、2026年2月19日から22日までの期間は、東京駅直結の丸ビル 1階マルキューブ・3階回廊で開催されます。

あの感動を様々な展示で...

会場内には、実際に来場した人もそうでない人も楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

万博期間中に実施していたパビリオンのスタンプ収集を追体験できる「スタンプラリー」に、大屋根リングに使用されていた木材の端材に触れることもできる「大屋根リング模型」、開幕から閉幕までの感動と熱気を収めた「写真展-184日間の軌跡-」、万博関係者たちが色づけしたカラフルなミャクミャクが並ぶ「世界のミャクミャク展」など、全部で9つのコンテンツが登場します。

なお、連日大人気だったパビリオンをVR映像で体感できる「EXPO 2025 360°シアター」と、「オフィシャルポップアップストア」は整理券配布制。各日10時から、丸ビル マルキューブ屋外で配布を開始します。

整理券は1人1枚まで。体験枠は30分単位。各枠、配布枚数上限に達し次第終了です。

入場料は無料。なお、グリーティングは事前抽選（募集終了）で当選した人のみが参加できます。

