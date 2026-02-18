【拡大画像へ】

大丸心斎橋店は、開業300周年を迎えたことを記念したプロモーションを3月6日から開始する。

このプロモーションは「ずっと、あきない。」をスローガンに3月6日～11月26日までの9カ月間にわたって開催する。3月6日から4月2日までの期間は「歴史」をテーマに、大丸心斎橋店のあゆみをたどる数々のコンテンツを展開する。

フランスの高級メゾンとの独占契約によりパリ・モードの流れを広く日本に紹介した大丸オートクチュールの歴史や、明治・大正期に配布していたパンフレットなど、大丸心斎橋店の歴史を展示する「ひとます博物館」。「ぷれじでんと千房」、「みそかつ矢場とん」など各レストランが提供する「春のおとな様ランチ」。手塚治虫のマンガ「火の鳥」とのコラボ切手のプレゼント企画などを展開。4月以降も豪華なプロモーションを展開し、歴史のバトンを次の100年に継承していく。

また、300周年を記念した大丸心斎橋店のロゴは、時空を超える存在であるマンガ「火の鳥」をモチーフに作成。過去と未来を象徴するマークを配置し、長年絶えず愛され続ける店をイメージしている。

□「大丸心斎橋店」開業300周年記念 特設サイト

現在の大丸心斎橋店

かつての大丸心斎橋店

ひとます博物館～ここにしかない百貨の軌跡～

本館内の各階エスカレーター前の約2帖ほどのスペースを活用した枡のような形状が特徴のミニ博物館。大丸心斎橋店300年の歩みを、現物からレプリカ、映像など様々な形式で展示し、歴史を振り返る。

13か所の「ひとます博物館」の展示物を見て、スタンプを重ねていくことで江戸末期の心斎橋店の浮世絵が完成するスタンプラリー形式の「歴史展リーフレット」も開催される。

開催期間：3月6日～4月1日

参加費：無料

【1階 御堂筋側イベントスペース 「座売りの頃の店先」】

座売りの頃の店先をイメージした展示。暖簾や、帳面、看板など歴史的な備品も展示し、当時の雰囲気を体感できる。

【3階 東側／西側 「大丸オートクチュールの歴史」】

大丸のデザイナーが記録した、当時のモード界の最高峰といわれたメゾンのファッションフォトアーカイブや、生地見本などを展示。

【4階 東側／西側 「描かれた大丸～動く浮世絵」】

大丸が描かれた浮世絵の一部が動き出す映像の展示。生花の桜の装飾とともに、シースルービジョンを使用して浮世絵を投影する。

【5階 東側／西側 「双六の実物展示」】

明治期に実際に配っていた、双六のノベルティやパンフレットなどの販促物の実物を展示。双六の挿し絵から、当時の大阪の街の様子を楽しめる。

【7階 「広告販促物の歴史」】

明治～大正～昭和期にかけ、大丸心斎橋店で実際に配っていたノベルティやパンフレットなどの実物を展示。各時代のこだわりのデザインを楽しめる。

【8階 「『大』マーク看板 フォトスポット」】

心斎橋の街のシンボルにもなっている大丸心斎橋店 南館屋上の「大」マークを縮小して再現したフォトスポットを設置。明治～大正～昭和期の広告ポスターも展示する。

【歴史展リーフレット】

スタンプラリーで回遊すると、江戸末期の心斎橋店の浮世絵が完成する

春のおとな様ランチ

近代百貨店の歩みの中で賑わいを見せていた大食堂。かつて大丸心斎橋店にもあった大食堂の象徴的メニューのひとつ「お子様ランチ」を、「おとな様ランチ」として大人用に仕立てたメニューを集めた「春のおとな様ランチ」を、大丸心斎橋店内にある13店舗のレストランで開催する。

開催期間：3月6日～3月31日

トゥッフェ テラスイート 「トゥッフェの春ハルランチプレート」

ぷれじでんと千房 「春薫コース」

季節の贅沢 堺 銀シャリ げこ亭 「春の彩り三色ご飯と梅香るおろしとんかつ御膳」

かつての大食堂

【参加レストラン・メニュー詳細】

・ぷれじでんと千房 「春薫コース」

・みそかつ矢場とん 「春の盛り合わせ御膳」

・青空blue 「春の桜三昧膳」

・赤坂ふきぬき 「春爛漫うなぎ御膳」

・日本料理 湯木 「春のらんまんランチ」

・京都祇園 天ぷら圓堂 「春の桜花御膳」

・韓国料理 美菜莉 「春の贅沢ハーフ＆ハーフ」

・大起水産回転寿司 「春の豪華９貫寿司御膳」

・すし萬 「春薫るにぎり寿司膳」

・季節の贅沢 堺 銀シャリ げこ亭 「春の彩り三色ご飯と梅香るおろしとんかつ御膳」

・中国料理 梅梅 「春の桜鯛のオイスターソースとうなぎの蓮の葉包み・桃饅頭セット」

・トゥッフェ テラスイート 「トゥッフェの春ハルランチプレート」

・サロン ド テ ヴォーリズ 「ヴォーリズの春のランチ」

「大丸心斎橋店」開業300周年記念切手シート プレゼント

大丸心斎橋店で税込み20,000円以上購入したレシートを提示した、大丸・松坂屋アプリ会員の方限定で、各日300名に記念切手シートがもらえる。切手には大丸心斎橋店の昭和の広告やポスター、手塚治虫のマンガ「火の鳥」がデザインされている。

開催期間：3月6日～3月8日

参加条件：税込20,000円以上購入した大丸・松坂屋アプリ会員の方

※お一人様1回限り。なくなり次第終了

※商品券のお買い上げなど対象外レシートあり

【「大丸心斎橋店」開業300周年記念切手シート】