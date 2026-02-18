人気お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）が2月16日、公式YouTubeチャンネルを更新。Xで話題になった投稿をチェックする人気企画の第3弾を公開した。

取り上げるポストの基準は、1万いいねを超えるバズを起こしたもの。日常のちょっとした気づきから、芸人がらみのネタ投稿まで、フックのあるポストが多く取り上げられたが、動画タイトル＆サムネイルにもなっているのは、「これから8時間のフライト どこに座りますか？」という、飛行機の座席を画像で示したものだ。

いくつか席が埋まっており、年齢も性別もさまざまな乗客たちの配置も踏まえて頭を悩ませる問題だが、山内は「二択やん」、濱家は「えっ、一択やろこんなん」と、すぐに絞り込んだ様子。二人の回答は一致しており、窓際に男性が一人座っている3列シートの通路側の席だった。山内の第二候補は、同じく3列のシートで、逆に通路側に男性が一人座っている席の窓側だ。共通しているのは間に一席空いていることで、アウターを枕にして壁に寄りかかって休めるのが、山内の推しポイントだという。濱家は「（その姿）昔っからよく見るわぁ」と納得するが、8時間のフライトとなるとトイレに行く機会もあるだろうということで、通路側の席が選ばれた。

さらに、近しい内容で教室の座席で「あなたならどの席に座りますか？」というポストが取り上げられた。前後左右に芸能人が座っており、単純な「教室内での位置」とともに、「どんな学園生活が送りたいか」という観点も含まれる、なかなか悩ましい問題だ。

濱家が選んだのは、教室の右前の隅の席で、左に指原莉乃、後ろに佐々木希が座っている。理由は「楽しいし綺麗やん」というシンプルなもの。「さっしーも綺麗で！」と、今やアイドルというよりバラエティタレントのイメージが強い指原へのフォローへも忘れなかった。一方で、山内は教室の左側後方、前に石原さとみ、右に福留光帆、後ろに木村多江が座っている席だ。濱家が選んだ席にも納得しつつ、授業で教員からフォーカスが当たりやすい「前の方の席」に難色を示していた。二人とも隣にお笑いに強い女性タレントがいる席を選んでおり、「楽しさ」を重視していることが見て取れる。

ちなみに本人たちのX投稿を見ると、直近では濱家の「ベネッセの左みたいな輪ゴム落ちてた。」というポストが7.5万いいねを獲得しており、リプ欄が大喜利大会になっている。

芸人とSNS、というと炎上問題も記憶に新しいが、かまいたちの動画はゆるい空気で平和そのもの。芸人の視点ならではのコメントも面白いので、気になる人は動画をチェックしてみよう。

（文＝向原康太）