【日本代表候補まとめ】3P好調の齋藤がダブルダブル達成…追加召集のハーパージュニアは攻守で存在感

2月14日から15日にかけてB1第23節、B2第20節が各地で開催。B1では代表戦が行われるバイウィーク前最後の連戦となり、各クラブの日本代表候補選手16名が活躍を見せた。

同17日に追加召集が電撃発表されたサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアは、越谷アルファーズとのGAME2で3ポイント2本を含む6得点2リバウンド1アシスト1スティールをマーク。13分39秒と決して長くはないプレータイムの中でも攻守で存在感を見せた。

新たな日本代表の司令塔として注目が集まる齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）は、仙台89ERSとの対戦で3ポイントの好調をアピール。GAME1では6本中5本、続くGAME2では7本中3本を沈め、2試合合計37得点を挙げた。GAME1では得点とアシストでダブルダブルも達成している。

アルティーリ千葉と対戦した琉球ゴールデンキングスではアレックス・カークが2試合合計29得点10リバウンドと安定感を発揮。佐土原遼もGAME1で3ポイント2本を含む15得点3リバウンド3アシストをマークするなど、チームの連勝に貢献した。

代表経験豊富な千葉ジェッツの渡邊雄太は2試合合計39得点8リバウンド4アシスト3スティール1ブロック、富樫勇樹は2試合合計26得点3リバウンド4アシストと来る代表戦に向けて準備を整えている。

前節の日本代表候補16名のスタッツは以下の通り。

◆■日本代表合宿招集メンバーの前節スタッツ

アレックス・カーク（B1琉球ゴールデンキングス）



第1戦：16分42秒11得点3リバウンド3ブロック



第2戦：24分26秒18得点7リバウンド

安藤誓哉（B1横浜ビー・コルセアーズ）



第1戦：32分13秒16得点3リバウンド3アシスト1スティール



第2戦：25分48秒6得点3アシスト1スティール

富樫勇樹（B1千葉ジェッツ）



第1戦：27分47秒15得点1リバウンド3アシスト



第2戦：28分03秒11得点2リバウンド1アシスト

原修太（B1千葉ジェッツ）



第1戦：19分49秒5得点3リバウンド2アシスト



第2戦：23分17秒2リバウンド2アシスト1スティール

渡邊雄太（B1千葉ジェッツ）



第1戦：32分59秒24得点6リバウンド1アシスト2スティール1ブロック



第2戦：34分11秒15得点2リバウンド3アシスト1スティール

ジョシュ・ホーキンソン（B1サンロッカーズ渋谷）



第1戦：28分57秒21得点9リバウンド2アシスト2ブロック



第2戦：33分27秒9得点9リバウンド2アシスト2スティール2ブロック

齋藤拓実（B1名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



第1戦：25分08秒23得点5リバウンド11アシスト2スティール



第2戦：24分55秒14得点2リバウンド6アシスト1スティール

馬場雄大（B1長崎ヴェルカ）



第1戦：31分20秒16得点6リバウンド3スティール



第2戦：33分34秒9得点7リバウンド3アシスト1スティール1ブロック

シェーファーアヴィ幸樹（B1シーホース三河）



第1戦：12分3秒2得点2リバウンド



第2戦：5分46秒2得点1リバウンド

川真田紘也（B1長崎ヴェルカ）



第1戦：8分29秒3得点1リバウンド



第2戦：5分2得点1リバウンド

渡邉飛勇（B2信州ブレイブウォリアーズ）



第1戦：17分49秒4得点1リバウンド1アシスト



第2戦：12分24秒6リバウンド1アシスト

西田優大（B1シーホース三河）



第1戦：15分52秒8得点1リバウンド1アシスト1スティール



第2戦：24分42秒8得点2リバウンド3アシスト

佐土原遼（B1琉球ゴールデンキングス）



第1戦：22分48秒15得点3リバウンド3アシスト



第2戦：12分24秒5得点2リバウンド1アシスト

富永啓生（B1レバンガ北海道）



第1戦：27分57秒13得点4リバウンド1アシスト



第2戦：26分3秒18得点5リバウンド1アシスト1スティール

金近廉（B1千葉ジェッツ）



第1戦：19分59秒10得点1リバウンド



第2戦：22分35秒5得点4リバウンド2アシスト1スティール

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（B1サンロッカーズ渋谷）



第1戦：18分58秒3得点1リバウンド



第2戦：13分39秒6得点2リバウンド1アシスト1スティール1ブロック