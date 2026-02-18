GLIM SPANKYが、新曲「春色ベイビーブルー」を2月25日に先行配信リリースする。

同楽曲は、3月25日にリリースされるニューアルバム『Éclore』の収録曲。2月24日24時45分よりFODにて独占配信されるFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』の主題歌に起用されている。

同ドラマは、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマ。飯島直子が主演を務める。

新曲「春色ベイビーブルー」のデジタルリリースに関しては、FM長野『MAGIC HOUR』内の『GLIM SPANKY RADIO Gloaming Nation』にてメンバーより発表され、あわせて同楽曲のフル音源が先行公開されていた。歌ネットでは、同楽曲の歌詞が先行公開されている。

また、先行デジタルリリースを記念したInstagramライブも決定。2月25日21時からGLIM SPANKY公式Instagramにて配信され、アコースティックセットでの生演奏も予定されている。さらに、アルバム『Éclore』店舗別購入特典デザインも公開。詳細は公式サイトにて確認可能だ。

なおGLIM SPANKYは、6月より全国ワンマンツアー『Éclore Tour 2026』の開催を控えている。

【GLIM SPANKY コメント（「春色ベイビーブルー」について）】

・松尾レミ

春にはピンクや淡い暖色カラーのイメージがありますが、それと同時に、優しいベイビーブルーを感じます。春の儚さと寂しさを、優しく包む晴れやかな空のイメージ。そんな風の中を駆け抜けるような曲ができました。これを作っている時、デビューしたばかりの頃の感覚を思い出しました。まだまだ何だってできるぞーっていう気持ちを込めて、年齢関係なく届けたい青春な一曲です！

・亀本寛貴

自分はまだそんな老け込む年でもないし若々しいフレッシュで元気な曲を作ってもいいよなぁと思い立ったところからこの曲の制作がスタートしたのですが、昔のように思うがままに勢いでという風にはなかなかうまく行かず、何度も試行錯誤の結果生まれたました。積み上げてきた経験や技術も含めた今の自分達ならではの思いっきりの良さが出たと思っています。そんな曲なので今回「こないだおばさんって言われたよ」のお話を頂いた時は本当にピッタリの作品に巡り会えたと感じてとても嬉しかったです。是非ドラマと共に多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）