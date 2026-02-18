Mr.Children新曲「Saturday」配信リリース＆MV公開決定
Mr.Childrenが、22枚目のオリジナルアルバム『産声』より、新曲「Saturday」を2月21日に配信リリースすることが決定。
2月21日19時には、新曲「Saturday」MVもYouTubeにてプレミア公開される。
■全国ツアータイトルも決定！
さらに、4月4日の千葉・ららアリーナ東京ベイを皮切りに11月22日の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演開催される全国ツアータイトルが、『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』に決定した。
Cover Art Direction ＆ Designは森本千絵（goen°）が担当。アルバム『産声』にむけて、今後展開されていくバンドの“新しい物語”に注目だ。
■リリース情報
2026.02.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Saturday」
2026.3.25 ON SALE
ALBUM『産声』
■【映像】「Saturday」MV ※2月18日19時プレミア公開
■【画像】「Saturday」ジャケット写真
■【画像】『産声』ジャケット写真
■関連リンク
『産声』特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
Mr.Children Tour 2026 特設サイト
https://tour.mrchildren.jp
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/